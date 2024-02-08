Самый простой способ бесплатно и быстро убрать мелкую вмятину на кузове машины

Тонкость металла современных автомобилей и пренебрежительное отношение к частной собственности в нашем обществе регулярно приводят к весьма неприятным последствиям: любое касание, будь то бампер в пробке или тележка на парковке супермаркета, приводит к появлениям вмятин на кузове транспортного средства. Стоит ли сразу бежать в «детейлинг» или можно попробовать решить эту насущную проблему самостоятельно и недорого?

Новый автомобиль в России становится старым уже через пару лет эксплуатации. Увы, правы опытные водители, утверждающие, что раньше солнце было ярче, трава – зеленее, а машины – качественнее. Тонкий металл, покрытый микроскопическим слоем защитного лакокрасочного покрытия не способен противостоять ни дорожным реагентам, ни случайной агрессии зазевавшегося соседа по потоку, ни могучей русской женщине, что избавилась от тележки на парковке супермаркета самым традиционным методом. Даже широко распахнутая дверь рядом стоящей машины способна нанести заметный урон. Заметный, но поправимый.

Ленивый или неуверенный в себе автовладелец, конечно, попробует устранить последствия с помощью полиса КАСКО, если он имеется, или поедет в популярный сервис беспокрасочного ремонта, где крючком и присоской опытный мастер постарается выправить последствия столкновения с действительностью.

Однако и то, и другое стоит денег: повышающий коэффициент никто не отменял, а ремонтнику и вовсе придется заплатить сразу. Куда же сходить тем, кому ни КАСКО, ни детейлинг не по карману? Иными словами, 98% российских водителей? Решение, как ни странно, есть, ведь мы живем в стране, где любой предмет, будь то стиральная машина, автомобиль или носки, служат до полного молекулярного разложения.

Фото производителя.

Подземный паркинг в данном случае не подойдет, а вот дружественный многоуровневый гараж – то, что нужно. Для наведения лоска и визуальной компенсации физического вреда потребуется армированный скотч, плотный пластиковый контейнер и промышленный пылесос. Все три компонента можно найти либо у себя дома, либо у соседа – десятиминутной переписки в мессенджере будет более чем достаточно. Далее следует дать автомобилю оттаять, отогреться от зимней стужи и тщательно, но бережно очистить поврежденный элемент. Уж с тряпкой и бутылкой воды никаких сложностей быть не должно.

Закончив подготовительные процедуры, можно приступать к решительным действиям: в заранее заготовленном контейнере делаем отверстие по размеру оконечной трубки шланга пылесоса, интегрируем и плотно изолируем сочленение армированным скотчем. Затем стыкуем полученную конструкцию с поврежденным местом, стараясь максимально плотно соединить инструмент с деталью.

Ну а после – магия: создаем вакуум, который и поможет металлу «вспомнить» свою изначальную форму. Как показывает практика, метод легко и непринужденно исправляет небольшие и неглубокие невзгоды, оставляя после себя лишь необходимость локальной полировки. Чистая тряпочка и чайная ложка любой полироли так же наверняка найдется, мы же в гараже!