5 лет проверки: стоит ли доверять присадкам, якобы продлевающим ресурс двигателя

Эксперты «АвтоВзгляда» завершили длительное тестирование популярной немецкой добавки для автомобильного мотора, которое продолжались без малого пять лет на одной из редакционных машин. Настало время подводить итоги…

Столь продолжительный тест был обусловлен спецификой применения препарата. Суть в том, что антифрикционная добавка Molygen Motor Protect, разработанная известным немецким производителем, позиционируется им как средство для долговременной защиты двигателя. Согласно техническому описанию, срок действия продукта ограничивается пробегом в 50 тыс. км.

Понятно, что «накрутить» такой километраж даже за пару сезонов довольно сложно, поэтому эту контрольную «дистанцию» откатывали, что называется, по мере необходимости и без какой-либо спешки.

Теперь несколько слов о самом объекте тестирования. Если вкратце и без погружения в технические дебри, отметим следующее: исследуемая присадка отличается от традиционных антифрикционных добавок своей уникальной формулой, повышающей прочность деталей.

Состав не содержит твердых микрочастиц и работает на молекулярном уровне, создавая на поверхности деталей двигателя скользкий жаропрочный слой. Что позволяет значительно снизить трение между деталями, предотвращая их преждевременный износ и серьезно повышая общий срок службы двигателя.

Фото портала АвтоВзгляд.

Учитывая солидную продолжительность испытаний, тест-редакторы портала «АвтоВзгляд» решили взять для этих целей седан Audi A6 с 2,4-литровым бензиновым двигателем и пробегом почти 110 тысяч километров. Основными критериями оценки эффективности добавки стали изменения в расходе топлива и уровне шума двигателя до введения присадки и после ее использования на протяжении определенных интервалов времени.

Такой формат теста, растянувшегося на пять лет, позволил повысить достоверность результатов и более точно оценить долгосрочное воздействие присадки на работу двигателя. Итак – итоги.

Первоначально расход топлива «Ауди» составлял почти 14 л на 100 км в смешанном режиме эксплуатации. Однако уже после двух лет использования Molygen Motor Protect наблюдалось заметное улучшение данного показателя — расход топлива снизился до 12,7 л на 100 км, что представляет собой экономию порядка 7%. Это свидетельствует о заметном уменьшении трения между деталями двигателя и, как следствие, о повышении его энергоэффективности. А через пять лет, на финале контрольного пробега, расход топлива фиксировался уже на уровне 12,5 литров на 100 км. В целом неплохо!

Фото портала АвтоВзгляд.

Кроме того, в ходе испытаний было отмечено снижение уровня шума двигателя на 1,3-1,4 дБ. Хотя это изменение может показаться незначительным, тем не менее, оно наглядно указывает на более лучшую «сопряженность» деталей силового агрегата, достигнутую за счет воздействия Molygen Motor Protect. Все это свидетельствует не только о меньшем износе компонентов мотора, но и о повышении комфорта вождения.

Таким образом, проведенные экспертами исследования однозначно указывают на неплохую результативность немецкой антифрикционной добавки, что проявилось в снижении расхода топлива и уровня шума двигателя. При этом продолжительное наблюдение за тестовым Audi A6 позволило не только качественно и количественно оценить изменение его показателей, но и подтвердить тот долгосрочный эффект, который изначально был задекларирован производителем препарата.