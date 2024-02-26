Веселые старты, или Сколько стоит сегодня реанимация авто после зимней спячки

Суровые осадки текущей зимы поставили многих автовладельцев в коленно-локтевую позу: ездить на личной машине стало уж слишком обременительно, а моральная стоимость парковочного места во дворах возросло до небес. Лучше уж не трогать «ласточку» до потепления – пусть стоит. Но весна не за горами, наступает пора «подснежников», на которых некоторые особо активные автолюбители планируют «поднять деньжат». Каким образом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Слухи о тотальной нищете россиян и настырное размахивание перспективами введение хлебных карточек сильно преувеличены: продажи LADA Vesta за два миллионы и разнообразных, но одинаковых «китайцев» за три намекают на обратное. Не бедные, но прибедняющиеся – так будет точнее. Деньги у народа есть, а значит и желание их тратить возникнет. Было бы предложение.

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Чтобы откопать свою машину из гигантского сугроба потребуется часа два-три работы лопатой и щеткой, после магия и навыки в открывании наглухо примерзшей двери, если, конечно, аккумулятор соберет последние силы и «щелкнет» центральным замком. А ежели нет, то ключик в руки и разрабатывать, параллельно прогревая «жало» зажигалкой или обильно скважину поливая специальными составами.

Далее – опус номер три или запуск авто с разряженной АКБ. Прикуривать, конечно, умеет всяк и каждый, только вот провода-крокодилы в багажниках уже не водятся. Да и современное транспортное средство по-разному реагирует на эту операцию. Кто-то и «приказать долго жить» может.

Фото портала АвтоВзгляд.

Одним словом, пейзаж недоброжелательный, вызывающий острое желание плюнуть и пойти зарабатывать привычным методом, переложив тяжелый физический труд на чужие плечи. И такие плечи найдутся: за 3000 рублей на самой известной ярмарке услуг можно найти специалиста, способного и физическую, и техническую подготовку «подснежника» произвести.

В объявлении указано, что за два-три часа машину полностью расчистят от осадков, будь то снег или лед, аккуратно откроют, причем без повреждений лакокрасочного покрытия, что частенько происходит во время самостоятельного отколупывания двери от проема, заведут и прогреют.

Дорого, скажете? Вопрос дискуссионный, если не сказать – спорный. Во-первых, придется крепко помахать лопатой, но сделать это аккуратно и бережно. Во-вторых, флакон специального состава, позволяющего не расплавить ключ, вскрывая замерзшую дверь, тоже стоит денег, как и дорога до магазина. А уж пусковое устройство, которым будут прикуривать – от 5000 руб. И не стоит кивать на китайские погремушки за две-три тысячи: они могут прикурить разве что мобильный телефон.

Фото портала АвтоВзгляд.

Так что ценник видится вполне обоснованным, а в некоторых, особо заснеженных и заметенных раскладах – еще и привлекательным. Здорово, что нашлись люди, способные актуальную услугу за вменяемую сумму сформировать и предоставить. Кстати, судя по количеству отзывов и тональности отклика, сфера нуждается в новых рабочих руках. А дополнительный доход сегодня никому не повредит. Так почему бы и нет?