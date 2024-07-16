Эксперт объяснил, как приборы в автомобиле «обманывают» водителя

Едва ли найдется автомобилист, который не замечал, что спидометр по умолчанию завышает показатели на 5-10% — чтобы у водителя не было соблазна «поддать газку». Однако это не единственный прибор, передающий ложные данные — есть и другие. В каких ситуациях к показаниям датчиков нужно относиться спокойно, а в каких — бить тревогу, рассказал автоэксперт.

В один ряд со спидометром, который почти всегда «обманывает» водителя, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с RG.ru поставил датчик температуры охлаждающей жидкости. Когда все в порядке, он показывает 90°С, хотя реальный градус в этот момент — около 110. Такие погрешности, по словам эксперта, нормальны, и переживать из-за них не нужно.

Если же внимание водителя привлекли показания каких-либо других приборов и у него закрались сомнения, то стоит достать руководство по эксплуатации автомобиля — в мануале должны быть указаны допустимые отклонения. Все в норме? Хорошо. Нет? Тогда следующий шаг — запись на диагностику в сервисе и поиск проблемы.

Автоэксперт также добавил, что риск возникновения «глюков» приборов повышен на автомобилях, побывавших в воде (например, те же «утопленниках»). Кроме того, с такой проблемой зачастую сталкиваются водители, практикующие агрессивный стиль вождения. Резкие ускорения, торможения и прочие импульсивные маневры очень плохо сказываются на работе электронных систем, преждевременно выводя их из строя.