Автоэксперт объяснил, нужно ли после покупки обкатывать современные автомобили

Когда российский рынок новых автомобилей предлагал покупателям «национальное разнообразие», большинство водителей, прикупив свеженького «европейца», «японца», «корейца» или «американца», старалось соблюдать так называемые правила обкатки. Но насколько они актуальны теперь, когда страну заполонили «китайцы»?

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов подчеркнул, что у каждого автопроизводителя свои требования к обкатке, поэтому единственный верный способ найти ответ на вопрос, нужна ли она машине, это внимательно прочитать руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. Но у большинства автостроителей такая рекомендация есть.

Что-то именно нужно делать? Постараться избегать резких ускорений и торможений, а также не перегружать силовой агрегат и строго следовать регламенту по обслуживанию транспортного средства до тех пор, пока одометр не намотает свою первую тысячу километров. Впрочем, даже если такой рекомендации в мануале и нет, лишней подобная осторожность уж точно не будет.

— Если в целом говорить о современных автомобилях, то процедура обкатки сегодня не является обязательной по умолчанию для всех новых машин. Но, повторюсь, это зависит от требований конкретного производителя, — подытожил эксперт.