Автоэксперт объяснил, нужно ли после покупки обкатывать современные автомобили

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов подчеркнул, что у каждого автопроизводителя свои требования к обкатке, поэтому единственный верный способ найти ответ на вопрос, нужна ли она машине, это внимательно прочитать руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. Но у большинства автостроителей такая рекомендация есть.
Что-то именно нужно делать? Постараться избегать резких ускорений и торможений, а также не перегружать силовой агрегат и строго следовать регламенту по обслуживанию транспортного средства до тех пор, пока одометр не намотает свою первую тысячу километров. Впрочем, даже если такой рекомендации в мануале и нет, лишней подобная осторожность уж точно не будет.
— Если в целом говорить о современных автомобилях, то процедура обкатки сегодня не является обязательной по умолчанию для всех новых машин. Но, повторюсь, это зависит от требований конкретного производителя, — подытожил эксперт.