Автоэксперт рассказал, что надо сделать сразу после покупки автомобиля

Даже если продавец утверждает, что автомобиль полностью обслужен и исправен, проверить его техническое состояние после покупки все равно необходимо. А что именно нужно проинспектировать, рассказали эксперты.

В первую очередь нужно провести «углубленную» диагностику в автосервисе, если не проверили машину перед покупкой, сказал «Российской газете» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По ее итогу станет понятен износ деталей, что позволит составить план ремонта, если он требуется.

Кроме того, следует сразу же заменить расходные материалы: масла и прочие технические жидкости, все фильтры, ремень ГРМ, если таковой имеется, при необходимости свечи. Особое внимание стоит обратить тормозным колодками и дискам — их тоже «обновить», если износились.

— Резину в нашей стране перед продажей редко кто-то меняет на новую — оцените степень износа по глубине протектора и общим повреждениям. Минимально допустимая глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм, для зимних — 4 мм. Остальное — по мере выхода из строя и износа, — подытожил эксперт.