Эксперт объяснил водителям, почему нельзя трогаться сразу после пуска двигателя

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор департамента сервиса и запасных частей компании «Авилон Tank» Игорь Боярский. По его словам, при резком старте двигатель автомобиля может работать на высоких оборотах, поэтому есть шанс создать лишнюю нагрузку на сам силовой агрегат и трансмиссию. В этом случае им тоже грозит преждевременный износ.
Не достигнув оптимальной рабочей температуры, запущенный мотор поначалу выделяет больше вредных веществ, чем обычно. Уровень выбросов снижает длительный прогрев. Также он обеспечит больше комфорта водителю и пассажирам в салоне, позволил полноценно запуститься системам отопления и кондиционирования.