Эксперт объяснил водителям, почему нельзя трогаться сразу после пуска двигателя

В первые минуты после включения двигателя, моторное масло, скорее всего, не успеет равномерно распределиться по всем деталям. Они будут быстрее изнашиваться, если сразу начинать движение. Кроме того, нужно дать время для полноценного старта многочисленной электронике, которая есть у многих современных машин. Например, элементы систем зажигания или впрыска топлива могут работать некорректно, когда водитель быстро трогается с места.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор департамента сервиса и запасных частей компании «Авилон Tank» Игорь Боярский. По его словам, при резком старте двигатель автомобиля может работать на высоких оборотах, поэтому есть шанс создать лишнюю нагрузку на сам силовой агрегат и трансмиссию. В этом случае им тоже грозит преждевременный износ.

Не достигнув оптимальной рабочей температуры, запущенный мотор поначалу выделяет больше вредных веществ, чем обычно. Уровень выбросов снижает длительный прогрев. Также он обеспечит больше комфорта водителю и пассажирам в салоне, позволил полноценно запуститься системам отопления и кондиционирования.