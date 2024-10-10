Эксперт объяснил водителям, почему опасно не менять резину вовремя

Автомобилисты должны знать, что в межсезонье надо ориентироваться не на гололед, снег или дождь, а на температуру. Именно она является основным признаком того, что пришло время «переобуваться». Зимние покрышки уже пора доставать, если за окном держатся стабильные +7 градусов, и не стоит ждать осадков.

В беседе с «Российской газетой» о правильных условиях для смены резины рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он напомнил водителям, что летние покрышки теряют необходимые свойства для сцепления с дорогой при первых признаках похолодания — это +5-7 градусов. При заморозках управляемость машины становится хуже, любой резкий маневр, например, экстренное торможение, существенно увеличивает риск ухода в занос или ДТП.

Важно помнить, что на зимней резине можно спокойно ездить в оттепель. И шипованные, и фрикционные шины спокойно выдержат и +10 градусов, и +7 градусов, в которые уже надо отказаться от «лета». Кроме того, новые зимние покрышки требуют «прикатки» первые 100 км пробега, когда необходимо двигаться без резких маневров. В этом случае теплая погода сыграет для них положительную роль.

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