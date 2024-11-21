Эксперт объяснил, почему зимой возрастает риск возгорания автомобиля

Как ни странно, но зимой автомобили самопроизвольно возгораются чаще, чем летом — об этом свидетельствует статистика. Но почему? И, главное, что нужно сделать, чтобы обезопасить свою «ласточку» от воспламенения? На эти вопросы ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал четыре причины, которые чаще всего приводят к возгоранию автомобиля зимой. И первая — это течи технических жидкостей. В морозы резиновые детали дубеют, а пластиковые трубки трескаются. И любая искра, вступившая в реакцию с «убежавшим» моторным маслом или, например, «тормозухой», может привести к пожару.

В холодную погоду по понятным причинам возрастает нагрузка на электросети автомобиля, что, если она не обслужена, нередко приводит к коротким замыканиям. «Сбойнуть», спровоцировав воспламенение машины, может и нештатное допоборудование, установленное в «гаражах». Историй, когда транспортное средство уничтожала криво интегрированная сигнализация с автозапуском, в Интернете предостаточно. Кроме того, опасность представляют «левые» обогревы, аудиосистемы и так называемые автоодеяла для двигателя.

Наконец, автомобили частенько поджигают и сами владельцы — совершенно случайно. Скажем, во время попытки разморозить машину «дедовскими» методами: газовыми горелками, электрическими плитами и другими приборами, непредназначенными для этих целей. Это очень опасно: одно неверное движение, и придется вызывать пожарных.

Как же обезопасить себя от возгорания машины? Эксперт рекомендует перед наступлением холодов провести полную диагностику автомобиля, уделив особое внимание топливной системе и электрооборудованию. Кроме того, важно следить за уровнем технических жидкостей, не допуская даже незначительных течей. И, конечно, имеет смысл воздержаться от установки нештатного оборудования вне сервисов официальных дилеров.