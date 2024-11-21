378

Эксперт объяснил, почему зимой возрастает риск возгорания автомобиля

Он назвал 4 причины и дал несколько полезных советов

Как ни странно, но зимой автомобили самопроизвольно возгораются чаще, чем летом — об этом свидетельствует статистика. Но почему? И, главное, что нужно сделать, чтобы обезопасить свою «ласточку» от воспламенения? На эти вопросы ответил эксперт.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт объяснил, почему зимой возрастает риск возгорания автомобиля

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал четыре причины, которые чаще всего приводят к возгоранию автомобиля зимой. И первая — это течи технических жидкостей. В морозы резиновые детали дубеют, а пластиковые трубки трескаются. И любая искра, вступившая в реакцию с «убежавшим» моторным маслом или, например, «тормозухой», может привести к пожару.

В холодную погоду по понятным причинам возрастает нагрузка на электросети автомобиля, что, если она не обслужена, нередко приводит к коротким замыканиям. «Сбойнуть», спровоцировав воспламенение машины, может и нештатное допоборудование, установленное в «гаражах». Историй, когда транспортное средство уничтожала криво интегрированная сигнализация с автозапуском, в Интернете предостаточно. Кроме того, опасность представляют «левые» обогревы, аудиосистемы и так называемые автоодеяла для двигателя.

Наконец, автомобили частенько поджигают и сами владельцы — совершенно случайно. Скажем, во время попытки разморозить машину «дедовскими» методами: газовыми горелками, электрическими плитами и другими приборами, непредназначенными для этих целей. Это очень опасно: одно неверное движение, и придется вызывать пожарных.

Как же обезопасить себя от возгорания машины? Эксперт рекомендует перед наступлением холодов провести полную диагностику автомобиля, уделив особое внимание топливной системе и электрооборудованию. Кроме того, важно следить за уровнем технических жидкостей, не допуская даже незначительных течей. И, конечно, имеет смысл воздержаться от установки нештатного оборудования вне сервисов официальных дилеров.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует