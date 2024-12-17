Эксперт объяснил, чем опасна «домашняя» полировка автомобиля

Как объяснил в беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит, профессионалы используют в своей работе довольно много инструментов: два вида машинок (роторную и эксцентриковую), пасту разной зернистости, меховые или поролоновые полировочные круги. И все — высокого качества. В интернете сопоставимые приборы и расходные материалы найдешь едва ли.
Ну и, разумеется, специалисты в детейлинг-центрах располагают необходимыми знаниями и имеют за плечами практику. Без этого выполнить качественную полировку не получится. Ведь к каждой машине требуется индивидуальный подход: учитываются толщина лакокрасочного покрытия, «национальность» автомобиля.
— Например, для японских автомобилей используют малоабразивные пасты, а для немецкого автопрома, наоборот, высокоабразивные. Незнание этих особенностей — прямая дорога к повреждению ЛКП автомобиля, — говорит эксперт.
О каких же повреждениях речь? Чаще всего, по словам Смита, дилетанты оставляют хорошо заметные разводы. А порой — снимают слишком много лака или вообще «прожигают» верхний слой до краски, «оголяя» кузов. Как следствие — машина выглядит еще хуже, чем до процедуры, и автовладельцу приходится ехать в малярный цех, чтобы, заплатив кучу денег, спасти ситуацию.
Поэтому на полировке экономить не стоит. Если уж появилось желание ее провести, лучше сразу записаться к специалистам.