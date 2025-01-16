Эксперт объяснил, как правильно рассчитывать интервал замены масла в двигателе

Одни автомобилисты, чтобы установить интервал замены масла в двигателе, заморачиваются, высчитывая моточасы. Другие — ориентируется исключительно на километры пробега. Третьи — заезжают на СТО через определенное количество месяцев. И кто же из них действует правильно? О том, как нужно выбирать межсервисный интервал, рассказал эксперт.

На что нужно ориентироваться: на пробег, моточасы, время или что-то другое

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский напомнил, что ресурс моторного масла зависит от целого ряда факторов: в том числе условий эксплуатации, стиля вождения, состояния силового агрегата и качества топлива, которым «кормят» движок. Поэтому один и тот же пробег в городских пробках и на трассе может оказывать на лубрикант разное влияние. Как и моточасы.

— В сервисных книжках часто автопроизводители регламентируют интервал замены моторного масла, исходя из километров пробега, но мало кто обращает внимание на то, что автопроизводитель указывает отдельный регламент для нормальных условий эксплуатаций и отдельный — для тяжелых условий, — говорит эксперт.

По его словам, современные автомобили самостоятельно «классифицируют» условия эксплуатации посредством блока управления, который получает информацию от специальных датчиков. Так что в нынешних реалиях вполне достаточно, рассчитывая межсервисный интервал, ориентироваться на предписания производителя, учитывая сигналы бортового компьютера. Если последний рекомендует поменять масло, то стоит это сделать.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, нужно ли автомобилю «привыкать» к моторному маслу.