Эксперт рассказал, нужно ли машине «привыкать» к моторному маслу

В беседе с «Российской газетой» собственник и руководитель автосервиса Fit Service (Тимашевск) Виталий Деревков пояснил, что «привыкание» автомобиля к одному типу моторного масла — это байки и не более того. Однако в них упорно продолжают верить некоторые водители и даже автомеханики.
Чаще всего о привыкании машины к конкретному маслу говорят, когда водитель меняет один бренд на другой, и появляется ряд проблем. Например, «масложор». Автолюбитель винит во всем новое масло, но на деле оказывается, что причиной стал пробег более 300 тыс. км — то есть заканчивается ресурс двигателя.
— Если при переходе с одного масло на другое пошло что-то не так, то, вероятно, оно было неправильно подобрано, — заключил эксперт.
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