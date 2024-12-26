Эксперт рассказал, нужно ли машине «привыкать» к моторному маслу

При выборе моторного масла для своего «железного коня» автовладельцы должны помнить, что помимо основных характеристик этой жидкости, есть понятия «допуск», «одобрение» и «соответствие». Нужно вникать во все технические детали, соблюдать требования производителя, и с машиной все будет в порядке.

В беседе с «Российской газетой» собственник и руководитель автосервиса Fit Service (Тимашевск) Виталий Деревков пояснил, что «привыкание» автомобиля к одному типу моторного масла — это байки и не более того. Однако в них упорно продолжают верить некоторые водители и даже автомеханики.

Чаще всего о привыкании машины к конкретному маслу говорят, когда водитель меняет один бренд на другой, и появляется ряд проблем. Например, «масложор». Автолюбитель винит во всем новое масло, но на деле оказывается, что причиной стал пробег более 300 тыс. км — то есть заканчивается ресурс двигателя.

— Если при переходе с одного масло на другое пошло что-то не так, то, вероятно, оно было неправильно подобрано, — заключил эксперт.

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