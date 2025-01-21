Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы легко запускать двигатель зимой

Крайне неприятно, когда двигатель автомобиля отказывается запускаться после холодной ночи. Однако подобных ситуаций вполне можно избежать — если следовать ряду простых правил. А каких именно, рассказал эксперт.

Первое, о чем сказал в беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий — нужно особенно внимательно следить за состоянием аккумулятора, поскольку в холодное время хода нагрузка на батарею ощутимо возрастает. Второе — заливать в преддверии сезона «зимнее» моторное масло. Лубрикант с меньшей вязкостью обеспечивает более легкий запуск двигателя.

Третьим в списке правил значится контроль качества топлива. По возможности следует избегать ненадежные АЗС и особенно, если ваш автомобиль потребляет дизель. Пункт номер четыре подразумевает регулярную проверку свечей и системы зажигания в целом, ведь неисправности или износ элементов могут затруднить запуск мотора. Наконец, важно вовремя проводить техническое обслуживание: менять жидкости, фильтры и другие расходники.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что эксперт объяснил, как правильно рассчитывать интервал замены масла в двигателе: ориентируясь на пробег, моточасы, время или что-то другое.