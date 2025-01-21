«Весна» в январе: что надо поменять в обслуживании машины аномально теплой зимой

Погода в центральной России сошла с ума: нынешний январь побил многие рекорды. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», означают ли плюсовые температуры на улице, что в привычном зимнем обслуживании авто нужно что-то поменять.

Плюсовая температура воздуха зимой позволяет сократить затраты на обслуживании автомобиля, замечают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Она дает возможность сохранить ресурс аккумулятора, поскольку при отсутствии сильных морозов не требуется продолжительный прогрев двигателя. Также теплая погода способствует снижению риска появления мелких неисправностей, связанных с повреждением резиновых и пластиковых элементов.

Менеджер одного из московских автосервисов Алексей Н. соглашается, что само по себе временное аномальное потепление посреди зимы, скорее, позитивно для состояния автомобиля. Единственный относительный недостаток — полное исчезновение снежного покрова на дорогах, что может стать некоторым испытанием для шипов.

Понятно, что даже при сохранении необычайно теплой погоды до самой весны сейчас не время возвращаться к летней резине. Однако если позволяют возможности, то в условиях городской эксплуатации машины вполне можно «переобуть» ее в «липучку» или «всесезонку».

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Потепление может побудить некоторых автовладельцев использовать обычную воду вместо омывающей жидкости. Но вот этого лучше не делать, считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Даже при аномально высокой температуре днем, ночью она опускается ниже нуля, а прогноз погоды на ближайшие дни может оказаться неточным, и если случится непредвиденное похолодание, то забытая в системе вода закономерно замерзнет. В отсутствие возможности быстро отогреть машину это может обернуться проблемой.

Да и к выбору топлива (если говорить про попытку сэкономить на отказе от зимней солярки) стоит отнестись аккуратно, предупреждает эксперт. Летний дизель даже при условии использования зимних присадок уже при -5 по Цельсию становится желеобразным, что создает определенные риски в утренние и вечерние часы.

— Но такая «псевдовесна» посреди января — это хорошая возможность для «подснежников» и просто водителей, которые мало ездят зимой, лишний раз вспомнить про свою машину, провести какие-то пропущенные осенью сезонные мероприятия, посетить квалифицированную мастерскую. То есть выпадает «второй шанс» подготовить авто к холодам. Ведь зима может вернуться и в феврале, а потом долго не отступать, «радуя» обильными снегопадами и занесенными на долгие недели дворами, — рассуждает эксперт.

Если же за аномально теплой зимой последует еще и ранняя весна, то в целом такое развитие событий, безусловно, доставит меньше головной боли автовладельцам, резюмирует мастер.