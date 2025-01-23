Автоэксперт объяснил, какие водительские привычки «убивают» автомобиль зимой

В морозное время года автомобилям и так приходится несладко, а тут еще водительские упущения, усложняющие «жизнь» транспортным средствам. Какие именно? Привычки, от которых следует избавиться, чтобы не вредить ни любимой машине, ни себе, перечислил автоэксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов напомнил, что прогрев двигателя — отнюдь не пустая трата времени, как думают многие водители. Холодный мотор подвергается большей нагрузке, с густым маслом трущиеся элементы испытывают повышенный износ. Так что — обязательно прогреваем в течение пары минут.

Другая вредная привычка — «забивать» на аккумулятор. Крайне важно время от времени проверять состояние батареи и при необходимости ее подзаряжать. Ведь в противном случае есть риск обнаружить ранним морозным утром на парковке «недвижимость».

Кроме того, на зимний период следует отказаться от резких торможений, поскольку это часто приводит к заносу и потере контроля над машиной. И, разумеется, от летних шин: «переобуваться» осенью нужно обязательно, ведь только «шипы» и «липучка» (если авто эксплуатируется в основном в городе) обеспечивают адекватную управляемость и безопасность.

— Многие водители забывают обрабатывать стекла и зеркала специальными средствами от обледенения, что затрудняет обзор и увеличивает риск аварий. Использование антиобледенителей и регулярная очистка стекол помогут сохранить хорошую видимость и избежать повреждений ото льда и снега, — подытожил эксперт.