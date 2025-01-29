Эксперт объяснил, почему после оклейки кузова пленка снимается вместе с краской

Многие автовладельцы, которые задумываются об оклейке своей «ласточки» защитной пленкой, опасаются, что потом, когда придет время ее снимать, серьезно пострадает лакокрасочное покрытие машины — благо что в Интернете таких роликов и историй предостаточно. Но насколько этот страх обоснован? В каких случаях пленка может реально навредить ЛКП? И что делать, чтобы этого избежать? На все вопросы ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит рассказал, что иногда после демонтажа пленки действительно можно обнаружить отслоение краски на таких элементах кузова, как бамперы, пороги, расширители колесных арок. Но виной тому не процедура оклейки машины и — зачастую — даже не сама пленка. Причина — в некачественной окраске.

— Бамперы, например, часто красятся без грунта, а по кромкам наносится недостаточно базы. Из-за этого адгезия (сцепление) между пластиком и ЛКП становится хуже, чем на металлических элементах. Пленка же имеет очень высокую адгезию к ЛКП. Когда ее пытаются снять с пластиковых элементов, слабая адгезия между ЛКП и пластиком приводит к подрыву краски, — объясняет эксперт.

Впрочем, такая проблема случается не только с пластиковыми элементами — с металлическими тоже. В том случае, если их решили оклеить сразу же после покраски, не оставив времени на то, чтобы состав как следует просох.

Как же предотвратить отслоение краски при демонтаже пленки? Эксперт настоятельно рекомендует не снимать ее самостоятельно, а обращаться только к квалифицированным мастерам, которые проведут процедуру, учитывая все особенности автомобиля. Весь процесс не такой уж простой, как может показаться после просмотра роликов в Сети: пленку надо хорошенько прогревать и снимать под определенным углом.