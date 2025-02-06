Эксперт назвал несколько безопасных способов избавиться от воды в бензобаке

Вода в бензобаке в долгосрочной перспективе ничего хорошего автовладельцу не сулит: она приводит к коррозии элементов топливной системы, подрывает стабильную работу силового агрегата, а порой, если ее слишком много, и вовсе замерзает. Потому удалять жидкость оттуда, где ее быть не должно, необходимо. А как это делать правильно, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала несколько способов избавиться от воды в бензобаке. И первый — воспользоваться специальными присадками, которые помогают мотору «сжечь» жидкость. Второй вариант подойдет в том случае, когда воды слишком много: он подразумевает слив топлива через пробку или посредством снятия бака.

Можно пойти еще дальше: не только снять бак, но еще как следует его промыть и просушить. Нелишним будет и заменить топливный фильтр. Потому как, по словам эксперта, «он первым страдает от загрязнений, если вода прошла дальше».

Как вода вообще попадает в бензобак? Вместе с некачественным топливом или во время мойки через вентиляционные клапаны. Реже — через поврежденную или плохо закрытую горловину в дождь. Кроме того, в системе может образовываться конденсат из-за перепадов температур на улице.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чего делать категорически не стоит, пытаясь удалить воду из бензобака. Подборка реально опасных советов, к которым прибегать не нужно, если вы не хотите машине навредить, здесь.