23 февраля: какой презент будет уместным в этот день для любого водителя

В нашей стране, как известно, отмечается немало выходных дней, однако праздников, во время которых принято преподносить подарки, можно по пальцам пересчитать, и то лишь на одной ладони. К числу таких значимых для наших граждан дат, безусловно, относится День защитника Отечества, который давно заслужил статус всенародного торжества и особенно актуален сегодня. В преддверии этого знаменательного дня портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие из презентов, которые выбирают к 23 февраля, могли бы однозначно порадовать любого автомобилиста.

Несомненно, интересным подарком может стать продвинутая модель современного видеорегистратора. В таких аппаратах производители регулярно внедряют новые, причем довольно полезные, функции. Поэтому, даже если у автовладельца подобный гаджет есть, то свежая модель наверняка сможет его с успехом заменить. Тем более, что удивить даже бывалого водителя сейчас есть чем.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕГИСТРАТОР

Так, одним из вариантов может стать видеорегистратор со съемкой 4К. Например, Neoline Smartway в форм-факторе смартфона. Благодаря тому, что у него довольно приличный экран и есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay, устройство способно заменить мультимедийную головную систему.

Иначе говоря, это простое и эффективное решение в ситуациях, когда в машине такая система штатно не предусмотрена. Изюминка в том, что практически всю тыльную сторону изделия занимает 6-дюймовый сенсорный дисплей с возможностями смартфона, причем с интерфейсом, адаптированным под нужды автомобилистов.

Фото производителя.

Его функционал весьма развит и включает такие важные функции, как GPS-навигацию, музыку и голосовое управление. Для использования в машине весьма востребованной будет и функция разделения экрана, когда одновременно, к примеру, можно пользоваться и навигацией, и музыкальным плеером.

Высокое качество съемки аппарату обеспечивает 6-линзовый светосильный объектив с широким сектором обзора. При монтаже в авто возможна установка прибора на стекло или на верхнюю часть приборной панели, необходимые крепления есть в комплекте. Благодаря магнитному держателю, устройство можно быстро снимать с «рабочего места». Также тут имеется дополнительная камера с поддержкой функции парковочного ассистента.

ЗАПУСТИТ МОТОР, И НЕ ТОЛЬКО...

Развивая тему презентабельных электронных гаджетов, нельзя не упомянуть и такое популярное изделие, как мобильное пуско-зарядное устройство (ПЗУ). Его часто называют и как внешний аккумулятор, и как джамп-стартер для аварийного пуска двигателя.

И во всех случаях это будет справедливо, ведь подобный гаджет является многофункциональным аппаратом, который по достоинству оценит и начинающий водитель, и опытный драйвер, не говоря уже о любителях автопутешествий и активного отдыха на природе.

Наиболее продвинутыми среди этих устройств являются ПЗУ последнего поколения с улучшенными рабочими параметрами. К их числу, скажем, относится новый прибор серии JSL-19000 бренда Berkut, способный запускать мотор даже при полностью разряженной штатной АКБ. Дело в том, что внутри устройства размещено не три, как у большинства аналогов, а четыре мини-батареи.

Фото производителя.

Такая схема заметно повышает его запас прочности как по напряжению, так и энергоемкости: его заряда хватает на 20 автономных пусков двигателя. При этом в «пиках» ПЗУ может выдавать до 1100 А тока и запускать дизельные моторы объемом до 4 л (бензиновые — до 6 л). Как источник питания JSL-19000 можно задействовать не только для подзарядки различных гаджетов, но и подключения походных аксессуаров с напряжением 12 В. Для этого тут предусмотрены разъемы соответствующих типов.

Для удобства пользования ПЗУ оснащено крупным экраном с отображением функционала, а также ярким фонарем с четырьмя режимами свечения. Надежность работы новинки обеспечивается многоуровневой схемой защиты, в том числе от перегрева, перезаряда, от перенапряжения между ячейками и даже от саморазряда.

ВОССТАНОВИТ ЕМКОСТЬ АКБ

Не вызывает сомнений актуальность еще одно варианта подарка, особенно в зимний период. Речь, в частности, идет о зарядном устройстве для автомобильного аккумулятора. Этому гаджету будет рад практически любой автовладелец, а уж если человек старается обслуживать машину сам и регулярно, то современный полноценный зарядник для АКБ будет ему очень кстати.

При этом такое устройство, желательно, должно иметь защиту от переразряда, уметь восстанавливать емкость и заряжать даже очень сильно разряженные АКБ, а также подходить для пополнения заряда батарей разных типов и различной емкости. В качестве такого презента может подойти одно из трансформаторных зарядных устройств марки «Кедр-Авто».

Фото производителя.

В гамме этой продукции представлены четыре модели: 4 Plus, 6/12 Volt, 10 Max и 10 Turbo. Все они заряжают 6- и 12-вольтные аккумуляторы, имеют защиту от неправильного подключения, а также электронную систему слежения за процессом зарядки. Последнее крайне важно для своевременного отключения и предотвращения переразряда.

Кроме того, устройства двух серий — 10 Max и 10 Turbo — как раз «умеют» восстанавливать заявленную емкость батареи, снизившуюся по каким-либо причинам в процессе хранения или эксплуатации. Еще у 10 Max и 10 Turbo есть режим «Предпуск», когда аппарат заряжает батарею повышенным током до 10А в течение 5 минут. Такая функция обеспечит ускоренную зарядку разряженного АКБ. Все устройства надежны и просты в эксплуатации, благодаря отсутствию лишних элементов в схеме и исключению компонентов с малым сроком службы.

ФАРЫ БУДУТ СВЕТИТЬ ЯРЧЕ

Для автовладельца, предпочитающего активный стиль вождения, всегда будет иметь большое значение уровень и качество освещения, создаваемого фарами его автомобиля. Поскольку это является залогом безопасности как самого водителя, так и окружающих его автомобилистов и пешеходов.

И если уж действительно хотите порадовать подарком такого автовладельца, то можно обратить внимание, к примеру, на комплект автомобильных ламп Active Racing Vision +200% бренда «Маяк». Это новая разработка одного из ведущих отечественных производителей источников света для транспорта и, к слову сказать, самая яркая галогенная лампа в его ассортименте на данный момент.

Фото производителя.

Использование в автомобильных фарах «галогенок» такого уровня дает возможность существенно повысить не только уровень безопасности дорожного движения, но и получить удовольствие от самого процесса управления машиной, причем в любых погодных условиях.

Благо увеличенная яркость и длина светового луча обеспечивают водителю куда более лучший контроль над дорожной ситуацией, чем при использовании обычных ламп. К тому же, свет от Active Racing Vision +200% не утомляет зрение и нервную систему шофера, а также не ослепляет встречные машины. Эти качества уже неоднократно подтверждались серьезными практическими тестами. В частности, лампы от «Маяк» успешно прошли испытания в экстремальных условиях раллийных гонок и заслужили признание у известных российских спортсменов.

ЧТОБЫ ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО СЛУЖИЛ

Практически все современные автомобилисты в курсе, что залогом надежной и длительной эксплуатации машины является, в том числе, качественное моторное масло. Поэтому пара канистр проверенной смазки может стать неплохим подарком для владельца авто.

Ключевым моментом здесь должно быть подтвержденное качество продукта. То есть, чтобы лубрикант как минимум, имел действующие сертификаты о соответствии международным отраслевым стандартам JASO (Японская организация автомобильных стандартов), API (Американский институт нефти) и ACEA (Ассоциация европейских автопроизводителей). Кроме того, о качестве продукта может многое сказать и место его производства.

Фото производителя.

Таким параметрам, к примеру, соответствует полностью синтетическое отечественное моторное масло Tamashi. Это относительно новый продукт на нашем рынке, что, кстати, говорит, в том числе, в его пользу, поскольку подделывать его пока никому нет никакой надобности.

Отзывы автовладельцев, которые нам удалось найти в Сети — исключительно положительные. Перечисленными выше свойствами это масло обладает в полной мере, поэтому в качестве презента заядлому автомобилисту подойдет вполне. Кроме сертификатов упомянутых международных организаций у масла есть спецификации VW, MB, BMW и Porsche и других производителей.

А производится оно на одном из наших ведущих заводов и по тем же самым технологиям, по которым известные бренды, покинувшие нашу страну, еще пару лет назад изготавливали свои смазочные материалы.

КУЗОВ УЖЕ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

Кстати, неплохим и, что немаловажно, сугубо практичным подарком может стать хорошее антикоррозионное средство. Сегодня это тем более актуально, поскольку многие автовладельцы, в силу известных обстоятельств, не покупают сейчас новый автомобиль, а продолжают эксплуатировать тот, который приобрели еще до санкций. Им приходится регулярно следить за состоянием кузова, особенно если машина активно эксплуатируется зимой в условиях частого воздействия дорожных реагентов.

В качестве примера такого средства можно рассмотреть автомобильный антикор «Ионикс Альфа» для скрытых полостей. С помощью его можно своими руками обработать автомобиль и защитить его на вполне профессиональном уровне.

Фото производителя.

Состав проникает в стыки, швы, микродефекты, сквозь ржавчину, старые антикоррозионные покрытия, обволакивая поверхности, прекращает действующие процеcсы коррозии и предотвращает образование новых очагов. За счет комплекса ингибиторов коррозии это средство хорошо защищает от ржавчины на химическом уровне.

Оно активно вытесняет воду и изолирует металл от воздействия воздуха, влаги, соли. В отличие от антикоров на основе мастики, защитный слой не поддается расслаиванию и растрескиванию. При этом он может самозатягиваться на небольших повреждениях, оставаясь эластичным в течении срока службы даже при низких температурах. К тому же такая защита не агрессивна ни к ЛКП, ни к резине.