Эксперт объяснил, как долго можно ездить с индикатором Check Engine

Индикатор Check Engine, свидетельствующий о наличии проблем с двигателем, может «прописаться» на приборной панели вследствие множества самых разных причин. Одни водители, заметив желтый значок на экране, спешат в сервис, другие — могут ездить с ним месяцами. Но безопасно ли это? На вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий уточнил, что выскочивший Check Engine может сигнализировать как о незначительных сбоях, так и о довольно серьезных, требующих немедленного вмешательства специалистов. В числе возможных проблем — неисправности системы подачи топлива, датчиков (кислорода, положения дроссельной заслонки и других), катализатора, зажигания, проводки.

— Продолжительность поездки с горящим индикатором зависит от характера неисправности. Если индикатор мигает или горит постоянно, лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики, — говорит эксперт.

Есть ситуации, при которых эксплуатировать автомобиль с Check Engine на приборке категорически не рекомендуется: стоит сразу отправить машину в сервис. К таковым можно отнести изменения в работе мотора (снижение мощности, нестабильный холостой ход, повышение расхода топлива), появление посторонних шумов или вибраций, а также запах выхлопных газов.

— Затягивать с диагностикой при горящей лампе Check Engine не стоит, так как длительная эксплуатация автомобиля с такой проблемой может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Оптимально как можно быстрее обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики и устранения выявленных неисправностей, — подытожил Стрельбицкий.