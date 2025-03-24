Автоэксперт рассказал, что обязательно нужно сделать с кузовом авто после зимы

После зимы автовладельцу стоит не только заменить технические жидкости и фильтры, продиагностировав заодно основные узлы и агрегаты, но и позаботится о кузове автомобиля, который нуждается в особом внимании. А что именно надо сделать, чтобы его защитить, рассказал эксперт.

Какие пункты надо добавить в список дел по подготовке машины к лету

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит напомнил, что после зимы, когда дороги щедро посыпают реагентами, на кузове могут оставаться следы от «химии», которая, попадая в сколы и царапины, приводит к образованию коррозии. Поэтому в первую очередь необходимо тщательно помыть автомобиль, удалив остатки соли и грязи. Особенно — из колесных арок, с порогов и днища, где их скапливается больше всего.

Следующий шаг — нанесение защитного воска или керамического покрытия. Да, это недешево, но зато кузов будет защищен от вредного воздействия ультрафиолета. Кроме того, улучшится внешний вид машины. Правда, важно помнить, что использовать составы можно только на чистой поверхности, не имеющей повреждений. Поэтому прежде стоит записаться на полировку, чтобы убрать все мелкие царапины и подготовить «поле».

Да даже если вы не планируете наносить керамику или клеить пленку, все дефекты лакокрасочного покрытия лучше устранить — чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и коррозию. Хромированные детали не спасти, поэтому об их состоянии стоит позаботиться заблаговременно. Не забудьте и об антикоррозийной защите днища и скрытых полостей: возможно, пришло время ее обновить.