Готовимся к весне: что обязательно должен сделать владелец китайского автомобиля

Стоит ли обладателю машины родом из Поднебесной специально готовить своего «стального дракона» к приходу весны и что конкретно следует сделать. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты ГК «АвтоСпецЦентр».

Существует популярное мнение, что китайские автомобили плохо приспособлены к русским холодам. Увы, но во многом это так. Но, вероятно, у каждого владельца авто из КНР с приближением весны возникает вопрос, как лучше подготовить машину к теплому сезону. Или речь вообще надо вести о регулярной профилактике, и сезонность здесь ни при чем?

Не совсем так, считают эксперты ГК «АвтоСпецЦентр». В первую очередь, владельцам «чайнакаров» с приближением весеннего тепла стоит тщательно промыть кузов, чтобы избавиться от зимних реагентов, и обработать проблемные места антикором. Особенного внимания при этом заслуживают пороги и колесные арки.

Кроме того, у многих китайских моделей встречаются чувствительные датчики парктроников, камер и антиблокировочной системы: за зиму они могут слишком испачкаться. Весной стоит их тщательно почистить и проверить, рекомендуют эксперты.

Фото портала АвтоВзгляд.

Следует помнить, что большинство «китайцев» сейчас комплектуются турбированными двигателями с системой непосредственного впрыска, замечают в «АвтоСпецЦентре». Это означает, что по окончании зимы важно проверить состояние свечей зажигания и качество топлива в баке. Китайские турбомоторы довольно чувствительны и требуют только качественное топливо. В противном случае возрастает риск детонации и нестабильной работы.

Современные авто из КНР часто оснащены мягкой подвеской, скорее рассчитанной больше на комфорт, чем на жесткость, замечают специалисты. Однако по весне не помешает оценить состояние амортизаторов. Также не будет лишним заменить топливный фильтр и почистить систему впуска. И особенно важно после зимы проверить пыльники ШРУСов: китайская резина не очень морозоустойчивая, и по прошествии холодов на ней могут появиться микротрещины. Полезно также смазать петли и замки дверей — под воздействием реагентов у «чайнакаров» они иногда начинают заедать.

Многие китайские модели оснащены вариатором (CVT) или роботизированной коробкой передач (DCT). Для них важно весной проверить уровень и состояние масла, наличие запотеваний в районе сальников и работу сцепления у «роботов», указывают в «АвтоСпецЦентре».

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно обращал внимание на тот факт, что многие китайские модели, широко представленные с некоторых пор на российских дорогах, пока еще недостаточно изучены с точки зрения длительной эксплуатации. Однако очевидно, что любой автовладелец, уделяя своему «китайцу» максимум внимания, сможет снизить риск различных неприятностей, способных испортить удовольствие от владения азиатской машиной.