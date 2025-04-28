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Эксперт объяснил, как резкая смена погоды влияет на узлы и агрегаты автомобиля

Каким системам стоит уделить особое внимание

Резкую смену погоды за окном, когда за сутки температура воздуха может снизиться сразу на 20 градусов, тяжело переносят не только метеозависимые люди, но и автомобили. А какие узлы и агрегаты страдают больше всего, рассказал эксперт.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт объяснил, как резкая смена погоды влияет на узлы и агрегаты автомобиля

Как в беседе с «Российской газетой» отметила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, наибольшему риску подвергается автомобильный аккумулятор: постоянные переходы через нулевую отметку нарушают электрохимические процессы внутри батареи, приводя к преждевременному разрушению свинцовых пластин. Владельцам машин с изношенными АКБ следует быть особенно внимательными, так как они могут выйти из строя неожиданно.

Нестабильный температурный режим представляет опасность и для системы охлаждения двигателя. Термостаты и радиаторы, рассчитанные на определенный рабочий диапазон, при частых перепадах получают микротрещины, что ведет к потере герметичности. Схожие проблемы наблюдаются и с моторной смазкой — ночная густота масла сменяется его чрезмерным разжижением днем, что снижает защитные свойства и ускоряет износ силового агрегата.

Особую уязвимость демонстрируют резинотехнические изделия и электронные компоненты. Уплотнительные элементы теряют свои свойства, провоцируя утечки технических жидкостей, а образование конденсата в электрических соединениях вызывает сбои в работе датчиков.

Не менее важно контролировать давление в шинах, так как его колебания влияют на ресурс покрышек и элементов ходовой части. Специалисты советуют проводить регулярный технический осмотр и применять только качественные расходные материалы для минимизации негативных последствий.

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