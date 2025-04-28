Эксперт объяснил, как резкая смена погоды влияет на узлы и агрегаты автомобиля

Резкую смену погоды за окном, когда за сутки температура воздуха может снизиться сразу на 20 градусов, тяжело переносят не только метеозависимые люди, но и автомобили. А какие узлы и агрегаты страдают больше всего, рассказал эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» отметила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, наибольшему риску подвергается автомобильный аккумулятор: постоянные переходы через нулевую отметку нарушают электрохимические процессы внутри батареи, приводя к преждевременному разрушению свинцовых пластин. Владельцам машин с изношенными АКБ следует быть особенно внимательными, так как они могут выйти из строя неожиданно.

Нестабильный температурный режим представляет опасность и для системы охлаждения двигателя. Термостаты и радиаторы, рассчитанные на определенный рабочий диапазон, при частых перепадах получают микротрещины, что ведет к потере герметичности. Схожие проблемы наблюдаются и с моторной смазкой — ночная густота масла сменяется его чрезмерным разжижением днем, что снижает защитные свойства и ускоряет износ силового агрегата.

Особую уязвимость демонстрируют резинотехнические изделия и электронные компоненты. Уплотнительные элементы теряют свои свойства, провоцируя утечки технических жидкостей, а образование конденсата в электрических соединениях вызывает сбои в работе датчиков.

Не менее важно контролировать давление в шинах, так как его колебания влияют на ресурс покрышек и элементов ходовой части. Специалисты советуют проводить регулярный технический осмотр и применять только качественные расходные материалы для минимизации негативных последствий.