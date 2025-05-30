Эксперт рассказал водителям, как правильно парковаться в жару

Парковка жарким летом требует от автомобилистов изобретательности и даже задатков стратега. Если оставить машину под палящим солнцем всего на пару часов, последствия могут быть весьма неприятными. Пластмассовая отделка имеет шансы раскалиться так, что потечет, есть риск получить ожоги после прикосновения как минимум к рулю. Эксперт дал водителям несколько советов, которые помогут всего этого избежать.

О том, как правильно парковаться в жару, в беседе с «Российской газетой» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, нужно учитывать движение солнца при поиске тени. Спустя час у зданий и деревьев она может переместиться так, что оставит машину «жариться» под жгучими лучами.

По мнению эксперта, солнце должно освещать преимущественно заднюю часть «ласточки» на стоянке, поскольку корма греется меньше, чем ветровое стекло. Если тени утром еще нет, переднюю часть авто лучше развернуть на восток, пока не началась жара. В этом случае дневное светило позже переключится на крышу и багажник.

Оставляя летом машину под деревьями, нужно помнить, что кузов в итоге будет «раскрашен» птичьим пометом, который оставляет ожоги и вредит лакокрасочному покрытию. Кроме того, смола частенько въедается в краску, а избавиться от нее проблематично. Наконец, листья забивают всевозможные углубления и дренажи вашего транспорта.

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