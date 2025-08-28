Эксперт Абрамейцев объяснил, как автомобильные шины влияют на расход топлива

Чтобы экономить топливо, нужно не только придерживаться спокойного стиля езды и пристально следить за техническим состоянием автомобиля, но и внимательно выбирать шины. А подробнее об этом рассказал эксперт.

О чем важно помнить тем, кто стремится к экономии горючки

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев отметил, что внедорожные и зимние покрышки, которые отличаются агрессивным протектором и более мягким составом, сами по себе способствуют повышенному потреблению горючего. Шины с большей шириной и высотой профиля тоже создают добавочное сопротивление.

Чтобы стало еще понятнее, эксперт провел аналогию с шоссейным велосипедом, чьи узкие и гладкие колеса предназначены для лучшего наката и минимальных усилий. И напомнил, что тяжелые и массивные диски, увеличивающие общую массу транспортного средства, также влияют на расход топлива, повышая его.

Шинные компании, понимая все нюансы, стараются оптимизировать конструкцию, снижая вес без потери надежности. Кроме того, они создают специальные энергоэффективные линейки, нацеленные на минимизацию сопротивления качению.

Впрочем, важно не только выбрать «экономичную» резину, но и следить за исправностью ходовой части, тормозов, регулярно проверять развал-схождение. Помимо этого, эксперт рекомендует повышать давление в шинах при полной загрузке автомобиля или перед длительной трассовой поездкой, ориентируясь на параметры, установленные автопроизводителем.