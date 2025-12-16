Служба разогрева: как размораживают автомобили в Якутии

Каждый увлеченный автомобилист знает, что зимой в Якутии машину лучше не глушить — замерзнет до весны. Чудовищно низкие температуры крайнего севера способны превратить моторное масло даже не в сметану, а в самый настоящий гудрон, так что смазка может нанести только вред. А что делать, если нужно оставить автомобиль без движения на несколько дней или недель? Тогда его все же глушат, а потом, когда наступает время поездки, вызывают специальную службу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Историй про замерзшие до весны (а иногда — и навсегда), автомобили, что волей судьбы оказались в регионах Крайнего Севера, не сосчитать: гигабайты видео и сотни страниц рассказов, тысячи фотографий. Подтверждают увиденное и многочисленные слухи: мол, там, «на северах», зимой машину вовсе не глушат — не заведется больше.

Морозы, и правда, достигают в тех краях таких значений, что добрый человека собаку на улицу не выгонит, а машину — только теплом гараже хранит. И лучше — да, заведенной. Впрочем, гаражи, тем более теплые, есть далеко не у всех, а ТС иногда все же глушат. Другой вопрос, что подготовка к новому запуску двигателя выглядит иначе, чем в регионах с более мягким климатом.

Ключевой момент для понимания — моторное масло. Смазка — ключевой элемент ДВС, без нее у двигателя будут очень серьезные неприятности, которые быстро приведут к необходимости ремонта. Причем — тотального. Масляный насос в картере просто не сможет продавить в нужном объеме загустевший лубрикант, оставляя поршень один на один с цилиндром. Последствия их встречи — печальны. Более того, коробка передач и мосты — ничем в этом смысле не лучше: там тоже масло, и оно тоже замерзает. И никакой «автономкой», к слову, смазку в трансмиссии не разогреть — нужны люди со специальным же оборудованием.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

Проблема отнюдь не нова, морозы в те заповедные регионы пришли отнюдь не вчера. И во времена, когда интернета не было и приходилось думать головой, а приказ откосить не позволял, решение придумали: в советский армии была острая необходимость отогревать технику, в частности — вертолеты, на которые ложилось снабжение северных регионов.

Поэтому для целей приведения летного парка в состояние готовности выделяли пару «шишиг», в кузовах которых стояли печки на дизтопливе или бензине. Для целевого использования выделенного тепла, печки оснащались рукавами, которые и позволяли адресно доставить искомый жар к нужным узлам и агрегатам. С машинами, кстати, поступают точно так же: технология лишь слегка доработана.

Итак, когда возникает потребность вернуть замороженный автомобиль к жизни без последствий для последнего, вызывается специалист с оборудованием, который укрывает заранее очищенный от снега автомобиль теплоизоляционными матами, а после достает ту самую тепловую пушку со шлангом и начинает адресный прогрев: картер двигателя, КП и трансмиссия, мосты. Параллельно включают популярную в тех краях «автономку», чтобы привести к потребному состоянию пассажирский отсек. Полчаса- час — и можно ехать! Цена услуги — около 3000 рублей и, судя по количеству отзывов и предложений, спросом пользуется.