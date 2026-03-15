Одна из ключевых претензий отечественных водителей к автомобилям из Китая — кресло: спинка еще туда-сюда, но сидушка настолько коротка, что комфорта в дальней дороге не видать. Законно поменять кресло невозможно, это ст. 12.5.1 КоАП РФ со всем набором последствий, а доработка имеющегося доступна не всем. В том числе — из ценовых убеждений. Но есть дешевое и очень простое решение без последствий, самими китайцами же и предложенное. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С годами начинаешь осознавать, что главное в машине — это не мотор и коробка передач, а кресло. Если водительское место неудобное, тесное или дурно спроектированное, то никакие инженерные чудеса в двигателе и трансмиссии уже не помогут. Транспортное средство придется заменить, ибо ездить на нем невыносимо.

Резкий и во многом вынужденный всплеск популярности «чайнакаров», которые отечественные водители «на безрыбье» накупили, уже выявил огромное количество недочетов автопрома Поднебесной, но кресла — проблема львиной доли китайских автомобилей. Особенно, повторим, коротка подушка, приводящая к «висящим» коленкам и, как следствие, необходимости регулярно останавливаться и разминать ноги.

Проблема есть — проблема локализована: на отечественном рынке тут же появились мастера, что готовы за «долю малую» перепрофилировать кресло или установить удобное от немецких или японских авто. И то, и другое — нарушение закона, которое может привести как к получению штрафов и требований к устранению, так и к последующим проблемам при продаже: ушлый эксперт МОТОТРЭР «приложенные руки» заметит и поставить ТС на учет не даст. Заплатить и поехать дальше «на удачу»?

Китайцы о проблеме знают и уже привезли к нам автомобили, в которых над креслами поработали. Но сотням тысяч обладателей подержанных «чайнакаров» от этого не легче: их проблема продолжает стоять на парковке. И перспектив возврата инвестиций не излучает. Для такого случая, как оказалось, решение тоже есть.

За 1400 рублей на любимой интернет-барахолке можно приобрести специальную вставку, причем спрофилированную уже под конкретное сиденье конкретной модели, которая достаточно надежно интегрируется в кресло, выполнено в той же цветовой гамме и удлиняет сиденье, компенсируя его заводской недостаток.

Понятное дело, что довести таким образом сидушку до стандартов кресел BMW не получится, однако заметно улучшит ситуацию. К тому же, подобная доработка не только легко устанавливается, но и легко снимается, что облегчит диалог с покупателем при и без того сложной продаже подержанного китайского автомобиля. Одним словом, есть несколько серьезных доводов рассмотреть вариант. А вдруг это и есть то самое достаточное решение?