Авто в рассрочку: какие машины можно купить в России в долг, но без переплат

Главная беда подобных сделок в том, что даже если в договоре купли-продажи нет никаких подводных камней, прописанных, как водится, мелким шрифтом в конце многостраничного документа, продавец, как правило, требует серьезную предоплату — от 30 до 50 процентов. Однако большинство россиян, особенно в нынешних экономических условиях, заначкой в 300 000—500 000 рублей не располагают. Именно поэтому авторассрочка в нашей стране практически не практикуется. Более того, ни один автопроизводитель официально ее и не предлагает: с такими инициативами, как правило, выступают на свой страх и риск автодилеры. Да и то, чаще всего, «серые», связываться с которыми довольно опасно во все времена, а уж сейчас — особенно.

Правда, нет правил без исключений. Особенно сейчас, после рухнувших в апреле-мае автопродаж. Так, компания Сhery, единственная пожалуй, на рынке, запустила программу «Авторассрочка», в рамках которой можно — действительно без процентов — приобрести кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Другой плюс новации — возможность покупки «паркетников» без первоначального взноса. Однако и в этом «антикризисном» предложении есть свои нюансы, отчасти нивелирующие отсутствие необходимости платить те самые проценты.