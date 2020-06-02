Почему в Москве не отменяют цифровые пропуска, но снимают полицейские кордоны на въездах в город

Второй день лета для автомобилистов, едущих утром в Москву, вполне можно считать знаковым. Впервые с момента введения на территории столицы собянинских пропусков для перемещения на машинах полтора месяца назад, водители не обнаружили на въездах в город полицейских кордонов.
В течении одной ночи, как по мановению волшебной палочки, с проезжей части испарились и коммунальные машины, выполнявшие роль заграждений, и автобусы, в которых отдыхали служивые, и сами сотрудники ГИБДД, и приданные им, чтоб не так было скучно тащить службу, росгвардейцы в «брониках» и с автоматами. 1-го июня, в первый день «ослаблений» все было, а 2-го — исчезло.
Какого-то реального толка в борьбе с коронавирусом от всего этого милитаристского антуража на въездах в город за все время его существования обнаружить так и не удалось. Практическая деятельность сотрудников ДПС на постах сводилась к «тряске» таксистов, проверке документов у байкеров, да периодической развлекухой в виде «фотографирования» номера остановленного авто — с последующим обращением к ее водителю сразу по имени-отчеству.
Поскольку практически все граждане, кто хотел куда-то поехать на машине, так или иначе электронные пропуска себе организовали, то смысла в подобных правоохранительных манипуляциях не усматривалось.
Складывалось впечатление, что их истинная задача была одна: демонстрировать, что власти все контролируют и «коронавирус не пройдет». Между тем, бесплатное тестирование москвичей на антитела к этой заразе еще на прошлой неделе официально показало, что около 15% из проверенных переболели COVID-19.
Если экстраполировать эти 14% на 15-миллионное население столицы, то получится, что, на самом деле этой инфекцией уже переболели порядка 2 млн. москвичей!
На таком фоне утверждения официальных источников, что в городе «короной» заболели менее 200 000 человек, выглядят, как минимум, удивительно. О каком контроле над пандемией при таких цифрах вообще можно говорить?
И тут волей-неволей встает вопрос: зачем на самом деле мэрия под коронавирусным предлогом ввела и до сих пор не отменяет все эти цифровые пропуска? Раз полицию с контроля этого дела сняли, значит и контролировать ничего уже не надо. Следовательно — цифровые пропуска надо тоже отменять. Но не отменяют.
Такое впечатление, что московским властям просто очень нравится максимально плотно контролировать все перемещения жителей. И еще — штрафовать их. Ведь за езду без «аусвайса» положена санкция в 5000 рублей.
Столичный Дептранс ежедневно докладывает уже о тысячах(!) отмененных ошибочных штрафов за езду без пропуска. А сколько их на самом деле выписано всего — деже представлять не хочется…