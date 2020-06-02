Почему в Москве не отменяют цифровые пропуска, но снимают полицейские кордоны на въездах в город

Второй день лета для автомобилистов, едущих утром в Москву, вполне можно считать знаковым. Впервые с момента введения на территории столицы собянинских пропусков для перемещения на машинах полтора месяца назад, водители не обнаружили на въездах в город полицейских кордонов.

В течении одной ночи, как по мановению волшебной палочки, с проезжей части испарились и коммунальные машины, выполнявшие роль заграждений, и автобусы, в которых отдыхали служивые, и сами сотрудники ГИБДД, и приданные им, чтоб не так было скучно тащить службу, росгвардейцы в «брониках» и с автоматами. 1-го июня, в первый день «ослаблений» все было, а 2-го — исчезло.

Какого-то реального толка в борьбе с коронавирусом от всего этого милитаристского антуража на въездах в город за все время его существования обнаружить так и не удалось. Практическая деятельность сотрудников ДПС на постах сводилась к «тряске» таксистов, проверке документов у байкеров, да периодической развлекухой в виде «фотографирования» номера остановленного авто — с последующим обращением к ее водителю сразу по имени-отчеству.

Поскольку практически все граждане, кто хотел куда-то поехать на машине, так или иначе электронные пропуска себе организовали, то смысла в подобных правоохранительных манипуляциях не усматривалось.