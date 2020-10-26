Все ужасы и риски покупки гаража в Москве

Гаражная амнистия, намедни вновь замелькавшая в СМИ, возродила в головах столичных автолюбителей давно уже потухшую надежду — купить собственный гараж. Любая недвижимость в Первопрестольной ценится высоко, а уж собственное парковочное место, сухое и теплое, позволяющее хранить не только сезонные покрышки, но и различный домашний скарб — вообще предел мечтаний. Да и накопить на него можно без всяких займов и кредитов — средняя цена колеблется на отметке в 250 000 рублей, возрастая по мере приближения к центру города. Стоит ли инвестировать горстку обесценивающейся валюты в реализацию мечты, или лучше снять, даже не задумываясь о собственности? Ключ к этой задачке кроется, как всегда, в двух простых правилах: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» и «семь раз отмерь — один отрежь».

Гаражные кооперативы бывают очень разными: начиная от заржавевших от времени, полузаброшенных «плоскостных» стоянок без охраны до выдраенных кирпичных монолитов, закрытых на семь шлагбаумов. Как и при покупке авто, начинать разговор стоит с изучения документов. Если из всего пакета необходимых бумаг есть только давно просроченная членская книжка, сборы по которой уплачивали в прошлом веке, то сделка пахнет керосином. То же самое можно сказать про гаражи, расположенные в самом сердце микрорайонов, документы на аренду земли под которыми не продлевались годами. Вы можете не успеть запихнуть нужную сумму в банкомат, а туда уже приедут экскаваторы из управы. А многоуровневые парковки стоят дорого. Очень дорого.