Все ужасы и риски покупки гаража в Москве

Гаражная амнистия, намедни вновь замелькавшая в СМИ, возродила в головах столичных автолюбителей давно уже потухшую надежду — купить собственный гараж. Любая недвижимость в Первопрестольной ценится высоко, а уж собственное парковочное место, сухое и теплое, позволяющее хранить не только сезонные покрышки, но и различный домашний скарб — вообще предел мечтаний. Да и накопить на него можно без всяких займов и кредитов — средняя цена колеблется на отметке в 250 000 рублей, возрастая по мере приближения к центру города. Стоит ли инвестировать горстку обесценивающейся валюты в реализацию мечты, или лучше снять, даже не задумываясь о собственности? Ключ к этой задачке кроется, как всегда, в двух простых правилах: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» и «семь раз отмерь — один отрежь».
Гаражные кооперативы бывают очень разными: начиная от заржавевших от времени, полузаброшенных «плоскостных» стоянок без охраны до выдраенных кирпичных монолитов, закрытых на семь шлагбаумов. Как и при покупке авто, начинать разговор стоит с изучения документов. Если из всего пакета необходимых бумаг есть только давно просроченная членская книжка, сборы по которой уплачивали в прошлом веке, то сделка пахнет керосином. То же самое можно сказать про гаражи, расположенные в самом сердце микрорайонов, документы на аренду земли под которыми не продлевались годами. Вы можете не успеть запихнуть нужную сумму в банкомат, а туда уже приедут экскаваторы из управы. А многоуровневые парковки стоят дорого. Очень дорого.
Однако есть маленькая хитрость: выбирая недорогой гараж, нужно приехать на место и осмотреться. Линия электропередач, железнодорожная ветка, станция метро или кладбище — оберег покруче, чем связи председателя в местном муниципалитете. Вероятность того, что кто-то заинтересуется землей кооператива, на которой фактически ничего нельзя построить, очень низкая. Такие гаражи защищены от сноса инфраструктурой и не привлекают лишнего внимания. Следующий пункт — состояние кооператива. Если он свежевыкрашен, убран и закрыт шлагбаумом со сторожем — вы на правильном пути.
Выбрав нечто подходящее под описание, нужно аккуратно поинтересоваться документацией: аренда земли, счета за электричество. Как правило, председатель всегда заинтересован в новых членах кооператива, так что бумаги он покажет. Всему сказанному верить не стоит, но документы есть документы. Заодно уточните как передается право собственности: в добротных «боксах» бумаг подписывается немало, а сама операция стоит денег.
Следующий важный элемент проверки — цена аренды. Если она высока — значит, взносы платятся, а недвижимость закреплена документально. Сдающие за «три копейки» владельцы могут не только подкинуть своим арендаторам проблем непосредственно в кооперативе, но и знать маленькую тайну о скором переезде. Небольшое исследование местных досок объявлений, в том числе и на самих гаражах, даст ответы на многие вопросы.
Кстати, о самих гаражах. Изучите названия: в Москве великое множество кооперативов, которые строили участники военных конфликтов, различные ведомства и структуры. С таким боксом можно чувствовать себя намного спокойнее: система «своих» не бросает.
На вопрос «стоит ли» есть только один ответ. И дает его математика. Вернее, арифметика. Если цена «бокса» — 250 000 рублей, а сдают его за 3000 рублей при обязательном ежемесячном взносе в 500 рублей, то срок окупаемости инвестиции составит 100 месяцев, более 8 лет. Банковские проценты и прочие «уточнения» даже в расчет не берем — все девять годов накапает. Про кредит на покупку вообще умолчим. Стоит ли такая игра свеч? Большой вопрос!
Гараж, конечно, мечта и та самая частная собственность, о которой все грезят, но покупка должна быть всесторонне взвешенной, многократно посчитанной и обдуманной. На такую сделку стоит потратить время. Ведь никто не знает, что придет в голову чиновникам завтра. Инвестиция может превратиться в бездарно потраченное, права на которое у простого россиянина сегодня может попросту в миг не оказаться. Похоже, что в уравнении «снимать/покупать» уровень риска не сопоставим с доходом.