Как можно нарваться на битый автомобиль под видом нового

Судьба новеньких, блестящих, хорошо пахнущих автомобилей, по уверению менеджера отдела продаж, только что прибывших с завода, может оказаться куда более «интересной». И дело здесь не только в нечистых на руку дилерских центрах, но и самих автопроизводителях, потакающих им. Еще бы, на кону хорошие деньги.
Сортировка на заводе и на дилерской парковке (из экономии места автомобили паркуют вплотную), транспортировка — при выполнении именно этих операций автомобили и получают основную массу своих повреждений. Их может побить градом или летящими из-под колес других автомобилей камешками и прочим мусором. А могут поцарапать или замять при погрузке-разгрузке. И хорошо, если дело обошлось малой кровью.
Но ведь случается так, что и автовозы попадают в аварию. Если повреждения фатальны, то, скорее всего, автомобиль спишут, а страховая компания выплатит компенсацию. В остальных, не очень смертельных случаях, машины попросту восстанавливают силами автоцентров. А дальше на стоянку, где они дожидаются своего покупателя. А потому возникает логичный вопрос: как не купить перевертыш или царапанную по кругу машину, окрашенную на дилерской СТО?
Если все процедуры, предшествующие покупке, завершены, то, перед выездом к дилеру, впору обзавестись толщинометром или знакомым, который владеет таким прибором. Если вас будет двое, то в четыре глаза обследовать автомобиль получится гораздо тщательнее.
Принимать машину лучше в дневное время суток при хорошем освещении. Как правило, в дилерских центрах есть специальные комнаты выдачи, где при свете ламп клиенты должны осмотреть свой автомобиль. Если свет в такой комнате тусклый — жди подвоха, и доставай фонарик.
Машину нужно всесторонне осмотреть. Важно, чтобы все кузовные детали были равномерно окрашены и не отличались по оттенку. Машину могут повредить в любой момент до выдачи. А чтобы не сорвать сделку, и быстро поменять деталь, в качестве донора может послужить такой же автомобиль с той же стоянки. И здесь важно понимать, что машины одного цвета, но не с одной партии вполне могут отличаться по тону — более светлое крыло на общем темном фоне вы уж точно не пропустите. Равно как и отличие заводской окраски от дилерской — запчасти, которые впоследствии заказывают для донора, окрашиваются не в заводских условиях, а вручную у дилера.
Перед тем, как начать орудовать толщинометром, стоит разобраться, как он работает, и какова толщина ЛКП у автомобиля с завода. Отличия в толщине между деталями — повод насторожиться. Также стоит осмотреть подкапотное пространство. Если деталь меняли, то кузовной герметик будет поврежден, либо отличаться от заводского. Чтобы понять, как выглядит герметик с завода, нужно заглянуть в другие автомобили в шоу-руме.
Также стоит обратить внимание на болтовые соединения. Если в автомобиле что-то меняли, то это безусловно отразится на состоянии и внешнем виде граней крепежа. Стоит заглянуть и под бампер. Повреждения на нем могут свидетельствовать о том, что при погрузке на автовоз автомобиль заезжал с явным превышением скорости. А уж чем он ударился еще, или что там оторвалось впоследствии никому не известно.
Если не хотите приобрести побитый своей недолгой жизнью у дилера автомобиль, то торопиться принимать его таким не стоит. Менеджерам положено рассказывать о преимуществах транспортного средства. В процессе обзора и краткого инструктажа они могут легко усыпить вашу бдительность. И на радостях вы забудете сделать самое главное — как следует осмотреть ваш будущий автомобиль. А ведь после того, как вы выкатитесь за ворота дилерского центра, любые обнаруженные дефекты на кузове — этой уже ваша проблема. И чтобы доказать в суде обратное, придется сильно напрячься.