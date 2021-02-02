Как можно нарваться на битый автомобиль под видом нового

Судьба новеньких, блестящих, хорошо пахнущих автомобилей, по уверению менеджера отдела продаж, только что прибывших с завода, может оказаться куда более «интересной». И дело здесь не только в нечистых на руку дилерских центрах, но и самих автопроизводителях, потакающих им. Еще бы, на кону хорошие деньги.

Сортировка на заводе и на дилерской парковке (из экономии места автомобили паркуют вплотную), транспортировка — при выполнении именно этих операций автомобили и получают основную массу своих повреждений. Их может побить градом или летящими из-под колес других автомобилей камешками и прочим мусором. А могут поцарапать или замять при погрузке-разгрузке. И хорошо, если дело обошлось малой кровью.

Но ведь случается так, что и автовозы попадают в аварию. Если повреждения фатальны, то, скорее всего, автомобиль спишут, а страховая компания выплатит компенсацию. В остальных, не очень смертельных случаях, машины попросту восстанавливают силами автоцентров. А дальше на стоянку, где они дожидаются своего покупателя. А потому возникает логичный вопрос: как не купить перевертыш или царапанную по кругу машину, окрашенную на дилерской СТО?