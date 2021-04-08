Hyundai начинает торговать в России подержанными автомобилями

Первое и главное: на новой платформе будут продаваться только автомобили Hyundai с пробегом, прошедшие диагностику и предпродажное обслуживание в официальных дилерских центрах марки. Выбрав машину из каталога, клиент узнает его историю и состояние, а если этот вариант подходит, то следующим шагом станет покупка полностью онлайн и без посредников.

Помимо моделей, сданных по системе трейд-ин, через сервис UKA можно будет купить машины из корпоративных парков и программы онлайн-подписки Hyundai Mobility. Также там будут представлены экземпляры, ранее использовавшиеся для тест-драйвов.

Между тем, в России только что начались продажи новой Hyundai Elantra. Создавая модель уже седьмого по счету поколения, корейцы из кожи вон лезли, чтобы седан буквально разорвал рынок своей внешностью, оснащением и ездовыми повадками. Станет ли новинка шоком для конкурентов и подарком для покупателей, выяснял портал «АвтоВзгляд», взрывая асфальт колесами на дорогах нескольких российских регионов.