Почему сервисы доставки предпочитают брать машины в лизинг

Очередное тому свидетельство — соглашение о стратегическом сотрудничестве, заключенное «ВТБ Лизинг» и «Яндекс. Драйв» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ подписали генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер и директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниил Шулейко.

В рамках этого сотрудничества «Яндекс.Драйв» планирует обновить и пополннить парк своих транспортных средств, что позволит ему улучшить качество и доступности услуг для потребителей. По условиям соглашения ГК «ВТБ Лизинг» и «Яндекс.Драйв» будут расширять сотрудничество в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок в России. Автомобили будут использоваться в сервисах «Доставка», «Еда» и «Маркет».

– «ВТБ Лизин» нацелен на долгосрочное партнерство с «Яндекс». На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент, так как спрос на данный продукт в России на фоне развития онлайн-сервисов, которые активно используют услуги доставки, стремительно растет. Мы рассчитываем на продолжение подъема и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Потребности курьерских автопарков отличаются от таксопарков и каршеринговых компаний, так как в доставке на первый план выходит не комфорт внутри автомобиля, а его экономичность, маневренность, удобный багажник и компактный размер. Мы стремимся учитывать интересы каждого клиента. Приобрести машину в лизинг через нашу компанию можно с нулевым авансом за несколько дней, — сказал Дмитрий Ивантер.

Напомним, что это уже не первый опыт сотрудничества «ВТБ Лизинг» и «Ядекса». Так, в ноябре 2019 года было подписано соглашение, по которому лизинговая компания предоставила «Яндекс.Такси» льготные условия по приобретению авто для партнеров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. В итоге, к сегодняшнему дню «ВТБ Лизинг» передал партнерам «Яндекс.Такси» порядка 3000 машин и видит потенциал для кратного увеличения объемов в ближайшей перспективе.