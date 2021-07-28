Как по объявлению можно сразу понять, что вам «впаривают» автохлам

Как быть человеку, подыскивающему себе б/у авто в хорошем состоянии, чтобы не кататься «в гости» к лукавым «продаванам»? Прежде всего, следует научиться отсеивать сомнительные варианты еще на стадии просмотра объявлений.
КТО ХОЗЯИН?
Начать следует с изучения информации о предыдущих владельцах привлекшего внимания лота. Если ее нет, сразу отбраковываем такой экземпляр — там что-то нечисто. Идеально, если машину продает первый ее владелец. Чем их больше, тем менее привлекательный перед вами экземпляр. Даже когда авто сравнительно свежее: хорошую машину часто не перепродают.
Не стоит также останавливаться на вариантах, когда машиной несколько лет владело юрлицо, а затем перепродало ее «физику», который теперь и желает от т/с избавиться. Тут велика вероятность, что машина работала в такси либо в корпоративном парке и уже исчерпала свой ресурс. Хотя при это она может прекрасно выглядеть на фотографиях.
ВНИМАНИЕ — ФОТО!
Коснувшись темы фото в объявлениях о продаже машин, заметим, что сразу же стоит отказать лотам, где имеется всего несколько «портретов» авто. Также не тратим время на объявления с темными и нерезкими изображениями. Все это могут быть попытки продавца замаскировать плохое состояние кузова: следы аварий, коррозии, ремонта. Сосредоточившись на объявлениях с качественными фото, тщательно рассматривайте каждую из иллюстраций: максимально увеличиваете их на экране своего компьютера.
На изображениях кузова ищите любые намеки на нынешние и прошлые повреждения: вмятины, царапины, несовпадения цветов разных частей корпуса, неровные зазоры между элементами, отсутствующие или неровно установленные молдинги и шильдики и прочие «намеки» такого рода. На фотографиях салона высматривайте следы потертостей и грязи на обивке кресел и пластике, особенно в случае, если речь идет о свежей машине с небольшим заявленным пробегом. Если износ салона не соответствует этим декларациям, значит пробег у авто скручен, и на него не стоит тратить времени.
О СКАЗКАХ И СКАЗОЧНИКАХ
На сопроводительный текст, имеющийся в объявлении о продаже, также стоит обратить внимание. Если там присутсвует лишь совсем скупая информация, можно предположить, что вы в данном случае имеете дело с перекупом, которому нечего, да и некогда пространно писать о каждой из множества продаваемых им машин. С другой стороны, «сочинения Льва Толстого» в описании транспортного средства также должны настораживать. Когда там содержатся преимущественно эмоции и «вода» из серии «дедушка два раза в год на дачу ездил, мамой клянусь!», лучше пройти мимо столь «заманчивого» предложения.