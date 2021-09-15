Когда можно смело покупать подержанный автомобиль после множества владельцев

Очень часто при покупке подержанной машины люди долго и упорно выискивают экземпляр, который всю свою жизнь провел в руках единственного владельца. Считается, что это — серьезный аргумент в пользу того, что за машиной следили и обслуживали. На самом деле — далеко не факт.

Автомобиль и в руках одного хозяина может быть укатан до состояния полутрупа. То есть, по факту тачка «из-под одного» будет ничем не лучше (а может и хуже!) того, где за рулем до вас побывало человек пять-семь.

На самом деле, такое транспортное средство, сменившее многих владельцев, вполне может оказаться в состоянии «не бит, не крашен». Если у вас есть знакомый, промышляющий «перекупом» автомобилей, он наверняка сразу же припомнит несколько таких случаев из своей практики. Когда на кузове 10—12-летней легковушки можно обнаружить лишь сколы от камней да следы дорожного битума. Так бывает, если среди ее прошлых владельцев просто не оказалось ни дорожных отморозков, ни неопытных водителей, ни раздолбаев по жизни.

А случается так, что первый хозяин попал в аварию, потом качественно починил свое ТС, но оказался морально не готов ездить на битой машине, хотя функционально и внешне никаких последствий ДТП у нее не обнаруживалось. Автовладельцев подобного типа, на самом деле, полно.