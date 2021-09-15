Когда можно смело покупать подержанный автомобиль после множества владельцев

Очень часто при покупке подержанной машины люди долго и упорно выискивают экземпляр, который всю свою жизнь провел в руках единственного владельца. Считается, что это — серьезный аргумент в пользу того, что за машиной следили и обслуживали. На самом деле — далеко не факт.
Автомобиль и в руках одного хозяина может быть укатан до состояния полутрупа. То есть, по факту тачка «из-под одного» будет ничем не лучше (а может и хуже!) того, где за рулем до вас побывало человек пять-семь.
На самом деле, такое транспортное средство, сменившее многих владельцев, вполне может оказаться в состоянии «не бит, не крашен». Если у вас есть знакомый, промышляющий «перекупом» автомобилей, он наверняка сразу же припомнит несколько таких случаев из своей практики. Когда на кузове 10—12-летней легковушки можно обнаружить лишь сколы от камней да следы дорожного битума. Так бывает, если среди ее прошлых владельцев просто не оказалось ни дорожных отморозков, ни неопытных водителей, ни раздолбаев по жизни.
А случается так, что первый хозяин попал в аварию, потом качественно починил свое ТС, но оказался морально не готов ездить на битой машине, хотя функционально и внешне никаких последствий ДТП у нее не обнаруживалось. Автовладельцев подобного типа, на самом деле, полно.
Так вот, первый владелец продал хотя и побитое, но вполне хорошее авто, второй купил его не особо проверив, потом выяснил, что машина была в аварии и постарался тоже немедленно от нее избавиться. По похожему сценарию развивались события и с третьим, и с четвертым, и с пятым владельцаами. В результате за 10 лет авто сменило, скажем, 6−7 хозяев, так и не создав никому из них каких-либо технических проблем.
Но после этого автомобиль стало сложнее продать по причине предубеждения большинства потенциальных покупателей. Мол, с ним что-то очень нехорошо — не зря же предшественники старались как можно быстрее от него избавиться! Вывод из всего вышесказанного простой. Если машина более-менее подходит вам по цене, то количество предыдущих владельцев — не более чем повод для торга.
Просто нужно убедиться, что пробег реален, а затем загнать транспортное средство на глубокую диагностику, чтобы выявить слабые места. Наверняка при этом «выплывет» истинная причина, почему авто подозрительно часто меняло хозяев. Она вполне может оказаться из числа тех, что «на скорость не влияют». При ином раскладе «находка» станет аргументом для серьезного снижения цены продавцом.
Если вы приобретаете авто на относительно длительный срок, техническая проблема — это не страшно. На сумму выторгованного снижения цены можно «вылечить» хроническую болячку свежеприобретенного т/с и потом ездить на нем долго и счастливо.