Чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания

На вопрос «где помыть машину» в городах и городишках по всей стране все чаще слышен ответ — на «самомойке». Во-первых, это существенно дешевле, припыленный седан или хэтчбек, можно облагородить всего за 100 рублей, а во-вторых, стократ быстрее. При определенной сноровке можно уложиться в 15 минут, что втрое оперативнее, нежели на классическом комплексе. Такой тандем преимуществ естественно развернул рынок потребителей в сторону моек самообслуживания. А ведь у них есть весьма и весьма неприятный секрет.
Все тайное однажды обязательно станет явным — спорить с этим постулатом никто не будет. Другое дело, что времени на открытие секрета может потребоваться немало. Времени и внимания к деталям. Так произошло и в случае с мойками самообслуживания, а если точнее — с роботизированным вариантом услуги. А открылся секрет и вовсе на шиномонтаже, причем — вынужденном.
Многие современные автомобили оснащены датчиками давления в шинах, которые чаще всего выходят из строя не по причине поломки электроники или севшей батарейки, а из-за износа резинового ниппеля. Реагенты, понятное дело, «ловкость» шиномонтажников и прочие элементы городской эксплуатации, конечно, имеют место быть, но почему же так быстро «стареет» и «дубеет» резинка? И почему некоторые «представители цеха» выхаживают по 10 лет, а другие — год-два от силы, хотя «проживают» на одной улице. Оказывается, виноват хозяин. Вернее, его выбор автомойки.
Дело в том, что регулярно посещать «банный комплекс» будут только в одном случае — если он быстро и качественно справляется со своей прямой обязанностью. А достичь этого можно исключительно с помощью «действенных» шампуней.
Речь о бережном обращении в таком случае уже не идет — нужен максимально агрессивный состав, который смоет прикипевшую грязь и сделает это с первого раза. Каждый владелец мойки это прекрасно понимает, но и, как предприниматель, в экономике смыслит, поэтому покупает недорогие, но жесткие шампуни, которые не только смывают грязь, но и фактически сжигают многочисленные резиновые изделия, из которых состоит автомобиль. Уплотнителям и ниппелям достается особенно сильно, ведь они изначально сделаны из мягкой резины.
Так, два автомобиля, проживающих в одном доме, один из которых «мылся» чаще всего на даче «природобезопасным» шампунем, а другой — на городской автоматизированной мойке, показали диаметрально противоположные результаты: ниппели на первом даже через пять лет прекрасно себя чувствуют и не требуют замены, а на втором постоянно горит датчик спущенных колес, причем покрышки и диски не дают поводов для беспокойства.
Шиномонтаж, где были заменены ниппели, показал, что «основания» датчиков высохли и полопались, резина задубела, хотя узлам не более пяти лет отроду, могли бы еще ходить и ходить. На любимый русский вопрос «кто виноват» был получен простой ответ: не вы первый — не вы последний, подумайте о смене автомойки — собака зарыта именно там. Вот тебе, бабушка, и юрьев день, пронеслось в голове на пути в кассу….