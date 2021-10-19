Чем опасны для автомобиля мойки самообслуживания

На вопрос «где помыть машину» в городах и городишках по всей стране все чаще слышен ответ — на «самомойке». Во-первых, это существенно дешевле, припыленный седан или хэтчбек, можно облагородить всего за 100 рублей, а во-вторых, стократ быстрее. При определенной сноровке можно уложиться в 15 минут, что втрое оперативнее, нежели на классическом комплексе. Такой тандем преимуществ естественно развернул рынок потребителей в сторону моек самообслуживания. А ведь у них есть весьма и весьма неприятный секрет.

Все тайное однажды обязательно станет явным — спорить с этим постулатом никто не будет. Другое дело, что времени на открытие секрета может потребоваться немало. Времени и внимания к деталям. Так произошло и в случае с мойками самообслуживания, а если точнее — с роботизированным вариантом услуги. А открылся секрет и вовсе на шиномонтаже, причем — вынужденном.

Многие современные автомобили оснащены датчиками давления в шинах, которые чаще всего выходят из строя не по причине поломки электроники или севшей батарейки, а из-за износа резинового ниппеля. Реагенты, понятное дело, «ловкость» шиномонтажников и прочие элементы городской эксплуатации, конечно, имеют место быть, но почему же так быстро «стареет» и «дубеет» резинка? И почему некоторые «представители цеха» выхаживают по 10 лет, а другие — год-два от силы, хотя «проживают» на одной улице. Оказывается, виноват хозяин. Вернее, его выбор автомойки.