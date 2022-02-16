Как «навариться» сегодня на продаже трехлетнего авто

Его уже восьмой год подряд составляет агентство «Автостат», анализируя цены на конкретные подержанные модели сейчас и три года назад — в момент их покупки. Так вот, сравнив стоимость, например, Kia Rio из автосалона в 2018-м году и ее цену в 2021-м, эксперты пришли к выводу, что продать эту трехлетку можно даже с выгодой! И корейский автомобиль — не исключение…

– Итоги проведенного нами исследования показывают, что у многих моделей остаточная стоимость превышает 100%. Иными словами, владельцы этих авто сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены, — отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. — Конечно, это связано с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года. Что, впрочем, нисколько не отменяет того факта, что именно данные модели лучше других сохраняют остаточную стоимость и несут практическую пользу своим владельцам…

И остается добавить, что в этот раз при составлении рейтинга были исследованы автомобили 55 марок, 335 моделей и 1100 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии), официально продаваемые на нашем рынке.