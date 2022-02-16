Как «навариться» сегодня на продаже трехлетнего авто

Его уже восьмой год подряд составляет агентство «Автостат», анализируя цены на конкретные подержанные модели сейчас и три года назад — в момент их покупки. Так вот, сравнив стоимость, например, Kia Rio из автосалона в 2018-м году и ее цену в 2021-м, эксперты пришли к выводу, что продать эту трехлетку можно даже с выгодой! И корейский автомобиль — не исключение…
– Итоги проведенного нами исследования показывают, что у многих моделей остаточная стоимость превышает 100%. Иными словами, владельцы этих авто сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены, — отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. — Конечно, это связано с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года. Что, впрочем, нисколько не отменяет того факта, что именно данные модели лучше других сохраняют остаточную стоимость и несут практическую пользу своим владельцам…
И остается добавить, что в этот раз при составлении рейтинга были исследованы автомобили 55 марок, 335 моделей и 1100 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии), официально продаваемые на нашем рынке.
При этом эксперты не рассматривали модификации с низким уровнем предложений на вторичке. Кроме того, не учитывались как автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей, так и те, что имели расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по рынку.
Ну, а решать, продавать свою «дорогую» трехлетку — решать вам. И при этом, повторимся, помнить, какова сегодня рекомендованная производителем розничная цена все той же популярнейшей в России Kia Rio и прибивать к ней 100 000—150 000 дилерских накруток.
Хотя и без них новенькая «кореянка» кусается: седан нынче обойдется минимум в 1 014 900 рублей. Не отстает от «Риа» и самый популярный в стране кроссовер Hyundai Creta, за который просят от 1 299 000 ₽ Да и его конкурент Renault Duster нынче разорит любого: его прайс начинается от 1 147 000 «деревянных». Можно, правда, надеяться, что остаточная стоимость этих машин останется запредельной через очередные три года. Но это уж как повезет…