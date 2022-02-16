Как «навариться» сегодня на продаже трехлетнего авто

Фото из соцсетей.
Дефицит новых автомобилей и вызванная им сверхалчность дилеров привели к тому, что что неплохо заработать сегодня на продаже своих машин могут и простые автовладельцы. По крайней мере, хозяева трехлеток — точно. Другое дело, что даже «наварившись» на своей 'ласточке, вряд ли они смогут позволить себе новое авто, которое подорожало еще круче. Однако если надобности в смене колес нет, а деньги хочется пустить на что-то другое, рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобиля будет полезен.
Лика Затворная

Его уже восьмой год подряд составляет агентство «Автостат», анализируя цены на конкретные подержанные модели сейчас и три года назад — в момент их покупки. Так вот, сравнив стоимость, например, Kia Rio из автосалона в 2018-м году и ее цену в 2021-м, эксперты пришли к выводу, что продать эту трехлетку можно даже с выгодой! И корейский автомобиль — не исключение…

– Итоги проведенного нами исследования показывают, что у многих моделей остаточная стоимость превышает 100%. Иными словами, владельцы этих авто сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены, — отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. — Конечно, это связано с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался на протяжении последнего года. Что, впрочем, нисколько не отменяет того факта, что именно данные модели лучше других сохраняют остаточную стоимость и несут практическую пользу своим владельцам…

И остается добавить, что в этот раз при составлении рейтинга были исследованы автомобили 55 марок, 335 моделей и 1100 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии), официально продаваемые на нашем рынке.

Агентство "Автостат".

При этом эксперты не рассматривали модификации с низким уровнем предложений на вторичке. Кроме того, не учитывались как автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей, так и те, что имели расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по рынку.

Ну, а решать, продавать свою «дорогую» трехлетку — решать вам. И при этом, повторимся, помнить, какова сегодня рекомендованная производителем розничная цена все той же популярнейшей в России Kia Rio и прибивать к ней 100 000—150 000 дилерских накруток.

Хотя и без них новенькая «кореянка» кусается: седан нынче обойдется минимум в 1 014 900 рублей. Не отстает от «Риа» и самый популярный в стране кроссовер Hyundai Creta, за который просят от 1 299 000 ₽ Да и его конкурент Renault Duster нынче разорит любого: его прайс начинается от 1 147 000 «деревянных». Можно, правда, надеяться, что остаточная стоимость этих машин останется запредельной через очередные три года. Но это уж как повезет…

кризис, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину
16 февраля 2022
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