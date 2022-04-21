3 совета по покупке нового автомобиля за границей

Первое, что нужно сделать, говорит основатель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин — это внимательно изучить российский рынок, расширив зону поиска как минимум на 1000 км от родного города. Ведь цены на одну и ту же модель даже в массовом сегменте могут от региона к региону различаться и на 500 000 рублей, чего уж говорить о премиальном.

Если же отыскать нужный автомобиль в России не получилось, и вы твердо решили отправиться за границу, то следует заручиться поддержкой надежного автоброкера. Они следят за рынком, знают все нюансы оформления ввезенных машин и, наконец, имеют доступ к аукционам. Главное — не нарваться на мошенников, ведь они сейчас тоже активизировались. Наконец, вне зависимости от того, какую страну вы выбрали, смелее торгуйтесь.

— Не нужно просто смотреть на цены или звонить в автосалоны, чтобы их уточнить, ведь всегда есть место для торга. Если в России автомобилей нет, то за границей они есть: местным дилерам нужно продавать, и они готовы идти на уступки. Вы удивитесь, но прайс действительно в иных случаях тает на глазах, — дает совет соучредитель компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор» Арарат Мардоян.

А более подробно о том, как правильно выбирать, покупать и оформлять автомобиль за границей, вы узнаете из записи конференции портала «АвтоВзгляд» и газеты «Московский Комсомолец» — смотрите ее здесь.