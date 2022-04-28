С какими «наворотами» категорически нельзя покупать подержанный автомобиль

Так уж повелось, что сперва мы любим глазами. Нравится внешне вещь, на остальное закрываем глаза, в расчете на то, что как-нибудь переживем, доделаем, починим. Это схема очень работает в автомобильной индустрии. Яркая внешность машины и опциональная составляющая способны перебить ее косяки. И многие ведутся, не подозревая, что сами опции, которые призваны, по мнению первого владельца, придать автомобилю более крутой вид, могут нести потенциальные вред и опасность.

НИЗКИЙ СТАРТ

Первое, на что нужно обратить внимание — это колеса. Низкопрофильная резина — это, конечно, красиво, спортивно, хорошо управляемо. Однако есть тут и свои подводные камни. Такие колеса тяжелее, работают жестче, тряские. Если подвеска данного автомобиля не рассчитана на установку подобных дисков, то и с ней могут быть проблемы. И даже если с ней в данный момент порядок, дальнейшая эксплуатация автомобиля на низкопрофильных колесах да по плохим дорогам довольно скоро приведет подвеску в негодность. Потому как неспособность низкого профиля гасить удары и вибрации самым негативным образом сказывается на дорогостоящих ее элементах.

БЕСПЛАТНЫЙ ДУШ

Если у машины есть люк или сдвижная панорамная крыша, то к ней нужно присмотреться более внимательно. Да, опция востребованная и приятная, когда не хочется использовать кондиционер. Однако и минусов у нее хватает, особенно если люк установлен на автомобиле с солидным пробегом.

Все дело в том, что со временем направляющие, силовые элементы, уплотнители изнашиваются. И результатом этого могут быть не только подклинивание механизмов, но и протечка, о которой, вам, естественно, никто не доложит. А между тем вода, которая скапливается в полостях между уплотнительными резинками — прямой путь к коррозии.