Почему лучше отказаться от продажи автомобиля родственнику

Хорошей идеей может показаться продажа автомобиля родственнику. Вам не нужно искать покупателя, выслушивать унылые предложения перекупщиков, лишний раз публиковать на всеобщее обозрение свой номер телефона, да и еще много чего не нужно делать того, что связанно с продажей автомобиля, теряя время, силы и нервы. Покупатель же и вовсе в сплошных плюсах, главный из которых — он точно знает у кого и в каком состоянии покупает машину. И, казалось бы, схема такой продажи безупречна. Однако и у нее нашлись свои минусы.

Очевидно, что родственник, покупающий вашу машину, будет менее строг к ее осмотру. Он вряд ли погонит ее на диагностику, поверив вам на слово, выслушав рассказ о плюсах и минусах автомобиля. Опять же вы обезопасите себя с точки зрения финансов — родственник не подсунет вам фальшивых денег. Да и вообще, будет менее капризен, чем человек со стороны. Но почему же продавать машину родному человеку — затея из разряда «так себе»?

Во-первых, продавая машину родственнику, вам по-братски нужно будет дать цену с хорошей скидкой. По крайней мере если не вы, то он уж точно на это рассчитывает. Можно, конечно, изначально обозначить, что рыночная стоимость автомобиля не подразумевает дисконта. Но, с другой стороны, вы продаете машину родственнику без суеты, связанной с показами, проверками и прочими юридическими нюансами. Все это он возьмет на себя, как только скидка от родственника замаячит на горизонте. И, в общем-то, это обоюдовыгодная сделка, если вам дорого ваше время.

Во-вторых, продавая машину родственнику, нужно быть готовым к тому, что желания у него купить ее гораздо больше, чем средств. И вот здесь может начаться самое интересное в родственных взаимоотношениях: «Я отдам, но потом. Потерпи, еще немного, деньги вот-вот должны поступить. Понимаешь, брат, тут такое дело, работодатель кинул с деньгами…». В общем, как это часто бывает, утром стулья, вечером деньги.