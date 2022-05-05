Почему лучше отказаться от продажи автомобиля родственнику

Фото из открытых источников
Продажа автомобиля родственнику — довольно частное явление в среде автомобилистов. Продавцу не нужно искать покупателя. Покупатель точно знает, какую машину он берет. Казалось бы, сплошные плюсы. Но не тут-то было. Портал «АвтоВзгляд» узнал, почему продажа машины брату, свату, теще или свекру — не лучший способ избавиться от транспорта.
Ефим Розкин

Хорошей идеей может показаться продажа автомобиля родственнику. Вам не нужно искать покупателя, выслушивать унылые предложения перекупщиков, лишний раз публиковать на всеобщее обозрение свой номер телефона, да и еще много чего не нужно делать того, что связанно с продажей автомобиля, теряя время, силы и нервы. Покупатель же и вовсе в сплошных плюсах, главный из которых — он точно знает у кого и в каком состоянии покупает машину. И, казалось бы, схема такой продажи безупречна. Однако и у нее нашлись свои минусы.

Очевидно, что родственник, покупающий вашу машину, будет менее строг к ее осмотру. Он вряд ли погонит ее на диагностику, поверив вам на слово, выслушав рассказ о плюсах и минусах автомобиля. Опять же вы обезопасите себя с точки зрения финансов — родственник не подсунет вам фальшивых денег. Да и вообще, будет менее капризен, чем человек со стороны. Но почему же продавать машину родному человеку — затея из разряда «так себе»?

Во-первых, продавая машину родственнику, вам по-братски нужно будет дать цену с хорошей скидкой. По крайней мере если не вы, то он уж точно на это рассчитывает. Можно, конечно, изначально обозначить, что рыночная стоимость автомобиля не подразумевает дисконта. Но, с другой стороны, вы продаете машину родственнику без суеты, связанной с показами, проверками и прочими юридическими нюансами. Все это он возьмет на себя, как только скидка от родственника замаячит на горизонте. И, в общем-то, это обоюдовыгодная сделка, если вам дорого ваше время.

Во-вторых, продавая машину родственнику, нужно быть готовым к тому, что желания у него купить ее гораздо больше, чем средств. И вот здесь может начаться самое интересное в родственных взаимоотношениях: «Я отдам, но потом. Потерпи, еще немного, деньги вот-вот должны поступить. Понимаешь, брат, тут такое дело, работодатель кинул с деньгами…». В общем, как это часто бывает, утром стулья, вечером деньги.

Фото из открытых источников

Однако на деле эта схема оказывается нерабочей и контрпродуктивной. В выигрыше остается только тот, кто выудил у вас машину. Вам же достается геморрой общения с эти родственником и упущенная выгода. К тому же, оплата проданного вами автомобиля частями не способствует покупке нового. Ведь другой продавец будет требовать от вас всю стоимость машины. Да и инфляция может существенно подъесть ваш бюджет, если вы не составили никаких договоров, где прописали компенсации и прочее.

Обязательно нужно проследить, чтобы после покупки вашего автомобиля родственник перерегистрировал его на себя в установленный законом срок. В противном случае, штрафы с камер видеонаблюдения будут приходить в ваш почтовый ящик.

Ну и не стоит забывать: случись что с автомобилем в ближайшее время, родственник обязательно обвинит вас в том, что вы продали ему дефектную машину. Даже если не обвинит, то точно так подумает, и донесет свою точку зрения до остальных. Как вариант, при каждой встрече будет напоминать вам об этом намеками или напрямую, испортив отношения, а то и вовсе отказавшись выплачивать оставшиеся деньги.

В общем, какой бы ни казалась выгодной сделка с родственником, подумайте, нужно ли вам это. А если уж и решились, то закрепите все в договоре. И никакие «ты что, мне не доверяешь» здесь не работают. Если сделка и должна быть выгодной, то обоюдно.

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5 мая 2022
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