Конструктивная гибель: как перекупщики на глаз определяют машины после серьезных ДТП

Стоит открыть доску бесплатных объявлений или прийти на площадку, так все машины в отличном состоянии и достойны не только внимания, но и высокой цены. Куда ни глянь — везде «идеал, дедушка ездил за хлебом раз в неделю». У нас же только «дедушки» машины продают. Однако на практике такое невозможно: тандем современных скоростей и навыков водителей приводят к тому, что даже совсем свежий автомобиль уже побывал у маляра. Что уж говорить про глубоко подержанную «вторичку»? Одним словом, найти машину совсем без аварий можно только по знакомым, да и там правду наверняка приукрасят. Дружба — дружбой, а денежки врозь.

Но стоит отличать мелкие ремонты в стиле замены бамперов в тандеме с косметическими подкрасами и — полное восстановление. От замены разбитого крыла кузову хуже не станет — это навесной элемент, который даже при сантиметровом слое шпаклевки на безопасность и управляемость не влияет. В конце концов, можно купить новую деталь и самостоятельно поставить взамен дурно отремонтированной. Другое дело — несущие элементы, скажем — лонжероны.

Их при гаражном ремонте — а перед продажей никто не станет вкладываться в разбитую машину, постараются привести в состояние предельно дешевыми методами — менять не станут. Будут вытягивать стапелем — специальным оборудованием, позволяющим вернуть металлу заданную при штамповке форму. Перекупщики знают, что стапель оставляет после себя ели заметные под слоем шпаклевки и краски следы, поэтому первым делом ищут именно их.