Как за 5 минут понять, что вам продают «убитый» автомобиль

Фото: Drive2.ru (n1ckyrush)
Подчас на авторынке трудно сразу определить, бывал ли понравившийся «железный конь» в аварии или нет. Однако это сразу могут сказать перекупы, распознающие проблемные машины по не очень явным внешним признакам. Их наблюдениями делится портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Первым делом проведем внешний контроль. Если на некоторых кузовных деталях видна «шагрень» или они сильно выделяются по цвету, значит их красили. Причем — небрежно. По правде сказать, подобное нельзя считать сильным криминалом, потому в случае отсутствия других «косяков», можно просить скидку. Плохой окрас на скорость не влияет.

Обратите внимание и на состояние кузовных зазоров. Если они неравномерны, это говорит о том, что, скажем, дверь демонтировали. Также не должны быть перекошены капот и крышка багажника. Знайте — человеческий глаз способен заметить даже небольшие отклонения. Так что верьте себе и не слушайте уговоры продавца, который, конечно же, «ничего не видит».

Теперь — черед колесных арок. Подкрылки не должны быть скомканы или плохо закреплены. Если даже на одном из них видны следы повреждений, значит его сорвало или произошел удар. Возможно, была некритичная «притирка» к другому участнику движения и обошлось локальным ремонтом, а может произошло серьезное ДТП.

Фото: Drive2.ru (Shark635)

Далее ищем следы сварки на лонжеронах или сварные швы под ветровым стеклом. Это явные признаки того, что часть кузова вырезали и приваривали. От такой покупки лучше отказаться, ведь тут выбит VIN-номер. При повреждении последнего машину невозможно зарегистрировать в ГИБДД.

Бывает и так, что следы ремонта несущей структуры кузова хотят скрыть. И делают это довольно успешно. Определить «убитое» транспортное средство помогут колеса. Если у покрышек сильно истерты боковины, это один из признаков того, что автомобиль побывал в тяжелой аварии. Износ происходит из-за смещения колесных осей, случившегося по причине деформации силового каркаса.

Наконец, демонтируйте задний блок фонарей и посветите внутрь. На задней колесной арке не должно быть свежих сварных швов. А вот если там виден герметик, покрытый сверху краской — скорее всего это заводской окрас и опасаться нечего.

ущерб, дешевые машины, бюджетные авто, авария, ДТП, продать машину, купить машину, техническое обслуживание
29 ноября 2022
344