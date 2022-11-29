Как за 5 минут понять, что вам продают «убитый» автомобиль

Первым делом проведем внешний контроль. Если на некоторых кузовных деталях видна «шагрень» или они сильно выделяются по цвету, значит их красили. Причем — небрежно. По правде сказать, подобное нельзя считать сильным криминалом, потому в случае отсутствия других «косяков», можно просить скидку. Плохой окрас на скорость не влияет.

Обратите внимание и на состояние кузовных зазоров. Если они неравномерны, это говорит о том, что, скажем, дверь демонтировали. Также не должны быть перекошены капот и крышка багажника. Знайте — человеческий глаз способен заметить даже небольшие отклонения. Так что верьте себе и не слушайте уговоры продавца, который, конечно же, «ничего не видит».

Теперь — черед колесных арок. Подкрылки не должны быть скомканы или плохо закреплены. Если даже на одном из них видны следы повреждений, значит его сорвало или произошел удар. Возможно, была некритичная «притирка» к другому участнику движения и обошлось локальным ремонтом, а может произошло серьезное ДТП.