Зачем опытные автомеханики завязывают на запястье тряпку или платок

Чем мастер отличается от новичка? Опытом. Профи знает, хотя бы примерно, последовательность действий, может заранее подготовиться к различному исходу и не впадает «в ступор», если привычный сценарий начинает отклоняться в сторону. Может позволить себе подстраховаться — ведь, приступая к работе, он уже понимает, с чем столкнется. И получить такие знания в институте невозможно, их можно лишь «заработать» практикой.
Наблюдая за работой профессионала, можно подумать, что некоторые его действия странные и явно лишние. Однако это — всего лишь «синдром новичка»: мастер-то знает, что будет через минуту или пять, поэтому заранее готовится к предстоящему событию и «подстилает себе соломку», что в итоге дает не только визуальный результат, но и существенное сокращение времени проведения той или иной операции.
Собственно говоря, такие навыки и стоят тех самых денег, которые платят профессионалам и никогда не дают начинающим.
Хороший пример — тряпка или платок на запястье. Зачем мастера их завязывают? Примета такая, профессиональная деформация? Отнюдь! Это всего лишь простой и дешевый способ предупредить тонкую струйку масла, которая предательски может залиться в рукав при замене смазки в двигателе, мостах или коробке.
Многие «механы» последний доворот пробки делают рукой, чтобы потом не вылавливать железку в сливном тазу. В этот неловкий момент моторное масло польется, и струйка попадет в рукав. Помимо неприятного ощущения, такое развитие событий приведет к необходимости идти мыться — читай, тратить время. А такой роскоши настоящий профессионал себе позволить не может. Он-то знает, что каждая минута — деньги, за которыми, собственно, он на работу и пришел.
Поэтому истинный мастер в самом начале смены, наливая кофе и прикидывая план на день, завяжет на запястье платок или тряпочку, чтобы стекающее после замены масло — самая популярная, заметим, процедура на любой СТО — не стало причиной вынужденного простоя и траты драгоценного времени как подъемника, так и самого специалиста. Век живи — век учись. И никакой магии — чистая физика.