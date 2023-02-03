Зачем опытные автомеханики завязывают на запястье тряпку или платок

Чем мастер отличается от новичка? Опытом. Профи знает, хотя бы примерно, последовательность действий, может заранее подготовиться к различному исходу и не впадает «в ступор», если привычный сценарий начинает отклоняться в сторону. Может позволить себе подстраховаться — ведь, приступая к работе, он уже понимает, с чем столкнется. И получить такие знания в институте невозможно, их можно лишь «заработать» практикой.

Наблюдая за работой профессионала, можно подумать, что некоторые его действия странные и явно лишние. Однако это — всего лишь «синдром новичка»: мастер-то знает, что будет через минуту или пять, поэтому заранее готовится к предстоящему событию и «подстилает себе соломку», что в итоге дает не только визуальный результат, но и существенное сокращение времени проведения той или иной операции.

Собственно говоря, такие навыки и стоят тех самых денег, которые платят профессионалам и никогда не дают начинающим.