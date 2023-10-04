Когда в России перестанут катастрофически дорожать подержанные машины

фото globallookpress.com
Если судить по темпам смены ценников в дилерских центрах страны, то новый автомобиль в России стремительно превращается в роскошь. Альтернативой для граждан, которым уже, что называется, приперло со сменой «колес» могли бы стать подержанные машины, но и они катастрофически дорожают.
Портал «АвтоВзгляд»

Средние по России прайсы на вторичном авторынке уверенно переваливают планку, которая считается сейчас верхней границей сегмента новых «бюджетных» автомобилей. На этом поле, по понятным причинам, сейчас «резвится» в гордом одиночестве российский АВТОВАЗ.

При этом в некоторых регионах страны, например — в мегаполисах, стоимость среднестатистической «бэушки» вплотную приблизилась к наиболее доступным моделям «китайцев», уверенно оставив позади рыночный сегмент, занятый отечественными легковушками. Причин, по которым это неудержимое подорожание могло бы остановиться «прямо завтра», увы, не просматривается.

Статистические выкладки различных источников, фиксирующие состояние и тенденции на отечественном рынке подержанных ТС, зачастую не вполне совпадают. Но в обобщенном виде они дают достаточно объективную картину происходящего.

Мы проанализировали разношерстные данные и постаралась ответить на вопрос: когда же цены на подержанные машины в стране затормозят свой бег и авторынок придет в некое равновесие? Рассказ о процессах, идущих сейчас на нем, а также о его перспективах на будущее слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.

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4 октября 2023
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