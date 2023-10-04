Когда в России перестанут катастрофически дорожать подержанные машины

Средние по России прайсы на вторичном авторынке уверенно переваливают планку, которая считается сейчас верхней границей сегмента новых «бюджетных» автомобилей. На этом поле, по понятным причинам, сейчас «резвится» в гордом одиночестве российский АВТОВАЗ.

При этом в некоторых регионах страны, например — в мегаполисах, стоимость среднестатистической «бэушки» вплотную приблизилась к наиболее доступным моделям «китайцев», уверенно оставив позади рыночный сегмент, занятый отечественными легковушками. Причин, по которым это неудержимое подорожание могло бы остановиться «прямо завтра», увы, не просматривается.