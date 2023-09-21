Вариатор против «робота»: с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину

Многие россияне сейчас вынуждены обновлять свой личный автопарк не «новьем» из автосалонов, а подержанным транспортом, среди которого все чаще встречаются модели, оснащенные роботизированной или бесступенчатой трансмисиями. Практичному покупателю крайне важна беспроблемность коробки при пробегах «за сотню тысяч». А потому когда в ходе тестовой поездки на машине с «роботом» или вариатором КП «пинается», отзывается посторонними запахами и издает лишние шумы, от подобного «лота» следует отказаться. Это банально и всем очевидно. Другой вопрос, если никаких «ощутимых» нареканий к трансмиссии нет. Тогда нужно иметь в виду следующее.

Бесступенчатая трансмиссия требует более частого обслуживания — в отличии от «робота». По-хорошему, проводить профилактические работы следует не реже, чем через каждые 50 000 км. Надо поменять «жижу», почистить фильтр, проверить состояние цепи, актуаторов, шкивов. Если делать это регулярно, агрегат вполне может без каких-либо проблем пробежать 200 000—250 000 км, не требуя ремонта. Разумеется, при условии, что его не будут жечь в «спортивных» стартах со светофора, при буксовании в грязи и прочем экстриме. Поэтому приобретая машину с вариатором, достаточно быть уверенным в том, что за КП правильно ухаживали и не «насиловали» ее. С «роботом» все иначе.