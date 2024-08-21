Автоэксперт назвал семь кроссоверов с самыми надежными вариаторами

Многие российские водители относятся к бесступенчатым трансмиссиям с недоверием, называя их самыми чувствительными, капризными и уязвимыми из всех типов коробок передач. Безусловно, проблемные вариаторы на современных машинах встречаются. Но вместе с тем встречаются и те CVT, что могут служить долго, не доставляя автовладельцам никаких хлопот.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал сразу пять автомобилей с вариаторами, которые при правильном обслуживании и аккуратной эксплуатации могут проработать несколько сотен тысяч километров. И одной из самых надежных коробок, по его словам, является Honda BRJA — та, что ставится на кроссовер CR-V с 2017 года. Главное в случае с этим агрегатом — менять каждые 40 000 км трансмиссионное масло.

Кроме того, эксперт упомянул вариатор Subaru TR580 (Lineartronic), которым оснащаются Forester, Impreza и XV с 2010 года. В среднем эти коробки «пробегают» до первого серьезного ремонта около 200 000 км, интервал замены масла — 70 000 км. В список вошел и агрегат Jatco JF010E от Nissan Murano. Он при обновлении трансмиссионной жидкости каждые 60 000 км и замене ремня на 150 000 км может без проблем дожить до 250 000 км.

Наконец, эксперт назвал Jatco JF011E (Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mitsubishi Outlander с 2005 по 2019 год) и Aisin K112 (Toyota RAV4 третьей и четвертой генераций). Ресурс первого — примерно 180-200 тысяч километров. Второго — от 250 000 км.