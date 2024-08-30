«Капиталить» или нет: когда есть смысл в переборке мотора

Насколько перспективно сегодня тратить финансы, время и нервы на капитальный ремонт мотора легковушки или лучше продать авто, у которого возникла проблема такого масштаба? При каких условиях целесообразно «капиталить»? Какие двигатели есть смысл восстанавливать? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы эксперта на эти и другие вопросы.

Эксперт объяснил, когда резонно восстанавливать двигатель авто, а в когда — нет

Решение проводить капитальный ремонт мотора «легковушки» или продать ее — задача, которая требует комплексного подхода и взвешенных решений, отмечает эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) Олеся Яшина. Тут имеют значение и состояние автомобиля, и стоимость ремонта, и личные предпочтения. Важно провести очень подробный анализ.

— Первым делом необходимо оценить общее состояние автомобиля, — указывает г-жа Яшина. — Если кузов, подвеска и другие ключевые элементы находятся в удовлетворительном состоянии, это уже хороший знак. В противном случае (при наличии серьезных проблем с элементами кузова, трансмиссией или электроникой), вероятно, есть смысл рассмотреть вариант с продажей.

Также, решаясь на капитальный ремонт мотора, стоит осознать, сколько автомобиль объективно стоит на рынке. Полезно оценить аналогичные модели с учетом состояния, пробега и года выпуска. Если оценка машины после ремонта будет превышать затраченные средства, резонно восстановить «движок».

Фото globallookpress.com

— Кроме того, оценивая состояние ТС, стоит, вне всяких сомнений, уделить внимание пробегу. Часто потребность в капремонте возникает после 200 тыс. км. Однако многие современные моторы способны продержаться и гораздо дольше.

А регулярные ТО с использованием качественных масел и запчастей продлевают срок службы двигателя. В свою очередь, ряд признаков — видимые утечки масла, стук, дым из выхлопной трубы — могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Восстановление мотора может оказаться весьма затратной процедурой, но иногда вполне реально уложиться в сумму до 150 тыс. рублей, хотя лучше заранее готовить тысяч 500. Все зависит от марки и модели автомобиля, а также от объема работ. При этом стоимость «родных» и неоригинальных запчастей двигателя может сильно различаться.

Заметной, скорее всего, будет разница в ценах на саму услугу в авторизованном СТО и частной мастерской. Не исключены также дополнительные затраты, не учтенные изначально. Например, в ходе работ может выясниться, что для качественного ремонта требуется заменить больше деталей, чем предполагалось изначально, — подчеркивает наш эксперт.

Фото globallookpress.com

Среди преимуществ капитального ремонта двигателя, по мнению Яшиной, увеличение срока службы автомобиля. В некоторых случаях можно вернуть его в идеальное состояние.

Более того: при замене деталей на более качественные возможно даже улучшение характеристик. Главные недостатки затеи — вероятные высокие затраты на ремонт и наличие скрытых проблем, а также продолжительность мероприятия, которое может растянуться.

С другой стороны, владелец авто, решивший отказаться от ремонта мотора и продать машину, и избегает сопутствующих хлопот, получает деньги и может купить более свежую машину. Впрочем, предпродажное устранение недостатков автомобиля тоже может потребовать дополнительных издержек.

Какие «движки» стоит подвергать капитальному ремонту? Прежде всего те, что известны надежностью и запасом прочности. Например, капремонт двигателей некоторых моделей Toyota и Honda — это заведомо оправданное мероприятие. А вот восстановление малолитражного или высокотемпературного двигателя может не оправдать потраченных средств и времени.