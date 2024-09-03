Автоэксперт объяснил, как при покупке машины понять, что она была в ДТП

Даже специалист далеко не всегда без диагностического оборудования может точно сказать, попадал автомобиль в ДТП или нет, чего уж говорить о простых водителях. Тем не менее есть ряд признаков, которые зачастую указывают на «аварийное» прошлое машины. Каких именно, рассказали эксперты.

Без диагностики в сервисе не обойтись, но есть «красные флаги»

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил сразу несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что автомобиль восстанавливался после аварии. В частности — зазоры между кузовными панелями. По его словам, если они неравномерные или слишком большие, то велика вероятность, что машина пережила некачественный ремонт после ДТП.

— При осмотре рекомендую обратить особое внимание на дефекты кузова, особенно в таких нетипичных местах, как пороги, подкрылки и пр. Различные вмятины, царапины и трещины на кузове в целом могут говорить о происшествии. Насторожить должен и неравномерный цвет кузова: если, например, отличается оттенок на разных панелях, или присутствуют следы перекраски, то это может быть признаком ремонта после аварии, — сказал эксперт.

Кроме того, он посоветовал внимательнее изучить салон автомобиля. Если машина побывала в аварии, то будут заметны следы удара или прочие повреждения — например, швы от «рванувших» подушек безопасности, деформации панелей или потолка.

Но как бы то ни было, все это — лишь косвенные признаки, которые могут указывать на ДТП, но не свидетельствовать о них стопроцентно. Чтобы выяснить, попадала машина в аварию или нет, наверняка, необходимо обращаться к специалистам в автосервисы, где есть необходимое оборудование для полноценной диагностики.