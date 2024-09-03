11

Автоэксперт объяснил, как при покупке машины понять, что она была в ДТП

Без диагностики в сервисе не обойтись, но есть «красные флаги»

Даже специалист далеко не всегда без диагностического оборудования может точно сказать, попадал автомобиль в ДТП или нет, чего уж говорить о простых водителях. Тем не менее есть ряд признаков, которые зачастую указывают на «аварийное» прошлое машины. Каких именно, рассказали эксперты.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Автоэксперт объяснил, как при покупке машины понять, что она была в ДТП

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил сразу несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что автомобиль восстанавливался после аварии. В частности — зазоры между кузовными панелями. По его словам, если они неравномерные или слишком большие, то велика вероятность, что машина пережила некачественный ремонт после ДТП.

— При осмотре рекомендую обратить особое внимание на дефекты кузова, особенно в таких нетипичных местах, как пороги, подкрылки и пр. Различные вмятины, царапины и трещины на кузове в целом могут говорить о происшествии. Насторожить должен и неравномерный цвет кузова: если, например, отличается оттенок на разных панелях, или присутствуют следы перекраски, то это может быть признаком ремонта после аварии, — сказал эксперт.

Кроме того, он посоветовал внимательнее изучить салон автомобиля. Если машина побывала в аварии, то будут заметны следы удара или прочие повреждения — например, швы от «рванувших» подушек безопасности, деформации панелей или потолка.

Но как бы то ни было, все это — лишь косвенные признаки, которые могут указывать на ДТП, но не свидетельствовать о них стопроцентно. Чтобы выяснить, попадала машина в аварию или нет, наверняка, необходимо обращаться к специалистам в автосервисы, где есть необходимое оборудование для полноценной диагностики.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует