«Стекловата»: как перекупщики на раз обманывают покупателей подержанных машин

Запредельные цены на новые и старые ТС регулярно толкают страждущих на самые безумные аферы. Люди покупают машины с обременением, битые, без ключей и документов, лишь бы подешевле. Ну что можно увидеть ночью в темном переулке, где стоящий в сугробе автомобиль зажат в самый угол парковки, а продавец — друг товарища брата сестры собственника?
На сервис не поедем — «страховка закончилась, смотрите на месте, за вами уже очередь». Заводится — уже хорошо. Не дымит? Уже победа. Так, теперь по кузову глянуть, и можно подписывать бумаги, передавать деньги. Между тем, совсем недавно очень популярным и довольно верным методом оценки наличия в истории машины серьезных аварий были ее стекла.
Мол, если боковые и уж тем более лобовое — оригинал, то в смертельных ДТП автомобиль явно не участвовал. Ну кто, какой перекупщик будет рыскать по разборкам в поисках «триплекса» соответствующего производителя и года?
Не будет, конечно, а у нас вот все стекла — «родня». Говорю же, бабушка за хлебом ездила на этом «пятисотом». Презентабельная и состоятельная бабушка, после кончины которой множество внуков с разными фамилиями переставляли машину на учет. Большая семья, да.
Опытный покупатель, понятное дело, в этот момент должен напрячься и еще раз перепроверить зазоры, дверные проемы, лонжероны, стаканы и прочие элементы кузова, по которым скрыть совершенные работы очень сложно.
И дорого. Но сколько раз в жизни обычный автомобилист покупает машину? Три-четыре за всю карьеру за рулем. И откуда набраться опыту? А стекла — верный знак, что не бита, не крашена. Увы, это обман.
Маркировки на стеклах, в которые обязательно будет тыкать автокупец, уже научились подделывать: оригинальные выштамповки счищаются, а на их место наносятся новые, какие пожелает плательщик. И вот дешевые, кривые, страшно «козящие» китайские стекла становятся «оригинал Pilkington для Lexus», появляется нужный год выпуска и так далее.
Стоит такая процедура — от 1000 рублей и найти мастеров в Сети довольно просто. Гораздо сложнее, чем машину, у которой все стекла действительно были поставлены на заводе. И чтобы не попасться на этот перекупский развод, необходимо проверить биографию авто по всем имеющимся базам данных, которых сегодня немало, да и цена услуги невысока.