«Стекловата»: как перекупщики на раз обманывают покупателей подержанных машин

Рынок подержанных авто стал нынче невероятно востребованным у россиян. Для многих соотечественников это, по сути, единственный сегодня вариант приобретения транспортного средства. Как бюджетного, так и сколь угодно премиального. Однако продираясь сквозь мегатонны «кривых» документов, битков и откровенного ржавья, с каждым днем становится все сложнее найти ту самую иголку, тот самородок в бочке грязи. Да, достойных б/у машин с каждым днем становится все меньше, ну и, конечно, жулики, зарабатывающие на этой ниве, умнеют и обучаются. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще недавно надежные методы проверки б/у авто на участие в ДТП уже не работают

Запредельные цены на новые и старые ТС регулярно толкают страждущих на самые безумные аферы. Люди покупают машины с обременением, битые, без ключей и документов, лишь бы подешевле. Ну что можно увидеть ночью в темном переулке, где стоящий в сугробе автомобиль зажат в самый угол парковки, а продавец — друг товарища брата сестры собственника?

На сервис не поедем — «страховка закончилась, смотрите на месте, за вами уже очередь». Заводится — уже хорошо. Не дымит? Уже победа. Так, теперь по кузову глянуть, и можно подписывать бумаги, передавать деньги. Между тем, совсем недавно очень популярным и довольно верным методом оценки наличия в истории машины серьезных аварий были ее стекла.

Мол, если боковые и уж тем более лобовое — оригинал, то в смертельных ДТП автомобиль явно не участвовал. Ну кто, какой перекупщик будет рыскать по разборкам в поисках «триплекса» соответствующего производителя и года?

Не будет, конечно, а у нас вот все стекла — «родня». Говорю же, бабушка за хлебом ездила на этом «пятисотом». Презентабельная и состоятельная бабушка, после кончины которой множество внуков с разными фамилиями переставляли машину на учет. Большая семья, да.

Фото globallookpress.com

Опытный покупатель, понятное дело, в этот момент должен напрячься и еще раз перепроверить зазоры, дверные проемы, лонжероны, стаканы и прочие элементы кузова, по которым скрыть совершенные работы очень сложно.

И дорого. Но сколько раз в жизни обычный автомобилист покупает машину? Три-четыре за всю карьеру за рулем. И откуда набраться опыту? А стекла — верный знак, что не бита, не крашена. Увы, это обман.

Маркировки на стеклах, в которые обязательно будет тыкать автокупец, уже научились подделывать: оригинальные выштамповки счищаются, а на их место наносятся новые, какие пожелает плательщик. И вот дешевые, кривые, страшно «козящие» китайские стекла становятся «оригинал Pilkington для Lexus», появляется нужный год выпуска и так далее.

Стоит такая процедура — от 1000 рублей и найти мастеров в Сети довольно просто. Гораздо сложнее, чем машину, у которой все стекла действительно были поставлены на заводе. И чтобы не попасться на этот перекупский развод, необходимо проверить биографию авто по всем имеющимся базам данных, которых сегодня немало, да и цена услуги невысока.