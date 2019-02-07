Как рационально вкладывать деньги в свой автомобиль

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В наш рациональный век любая приобретенная материальная вещь должна быть полезной, надежной и долгоиграющей ровно настолько, насколько в нее вложено денег. Иначе с экономической точки зрения смысл ее покупки теряется. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, как выгодно вкладывать средства в автомобиль, чтобы его срок службы оказался максимальным.
Иван Флягин

В каком состоянии покупать машину и на какой период, вычисляет сам владелец. Главное, чтобы объем затрат соответствовал сроку эксплуатации. Когда и что сломается в конкретном экземпляре (неважно, новый он или старый), по большому счету — лотерея и вопрос везения. Но с другой стороны, все-таки существует ряд закономерных условий, от которых в значительной степени зависит здоровье и продолжительность жизни вашей «ласточки».

Выбор по средствам

Для начала, еще при выборе автомобиля, необходимо руководствоваться не только личной симпатией к определенному экземпляру, но и учитывать стоимость его эксплуатации, которую следует тщательно просчитать. Розничная цена автомобиля — лишь часть ваших вложений, и в любом случае нужно адекватно оценивать дополнительные затраты.

Например, покупая премиальную марку будьте готовы тратить кругленькие суммы за ее техническое обслуживание, поскольку такие машины, как правило, требуют дорогостоящего содержания.

Кроме того, при выборе автомобиля нужно четко понимать необходимость приобретения дополнительного оборудования, за которое придется переплачивать.

Расходные материалы

Регулярное ТО, а, следовательно и своевременная замена всех необходимых расходных материалов и запчастей — залог длительной и надежной эксплуатации автомобиля. Экономить на качестве расходников и прочих комплектующих нецелесообразно, поскольку поговорка «скупой платит дважды» неоднократно проверена опытом. Подобный подход обычно становится причиной дополнительных затрат.

Необходимо также использовать только качественные оригинальные комплектующие от известных производителей и желательно их покупать у официальных дилеров.

Автосервис и мойка

Ремонтировать автомобиль следует у профессиональных и, что немаловажно, порядочных мастеров, которые качественно и добросовестно выполняют свою работу. То же самое относится и к выбору сотрудников автомойки, услугами которой вы пользуйтесь. Ведь чаще всего дополнительные траты, кроме нас самих, провоцируют именно некомпетентные и нечистые на руку люди, обслуживающие автомобиль.

Качество топлива

Мотор неслучайно считают одновременно и сердцем, и мозгом автомобиля, а, как известно, современные силовые агрегаты чрезвычайно капризны к качеству топлива. В России проблема чистого горючего до сих пор окончательно не решена, поэтому еще одно немаловажное условие вложения денег в машину — использование только проверенного и качественного топлива. А как известно, паленый бензин или солярка необратимо сокращают ресурс любого мотора и провоцируют преждевременный дорогостоящий капитальный ремонт ДВС.

Тюнинг и аксессуары

Такие статьи вложений, как тюнинг и автомобильные аксессуары также требуют разумного подхода, поскольку нынешний рынок навязывает массу ненужных услуг в этих сферах. Ведь наверняка найдутся автовладельцы, экономящие на расходниках, зато ставящие на корму машины спойлер, «затемняющие» окна, а салон украшающие подвесными боксерскими перчатками и подушками на заднем сидение.

И самое главное — все средства, вложенные в автомобиль, отработают себя по полной программе исключительно при одном условии — если владелец содержит его строго в соответствии с установленными правилами эксплуатации, прописанными производителем в инструкции. Поддерживая крепкое здоровье своей «ласточки», у вас будет больше шансов ее выгодно продать.

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7 февраля 2019
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