Как рационально вкладывать деньги в свой автомобиль

В каком состоянии покупать машину и на какой период, вычисляет сам владелец. Главное, чтобы объем затрат соответствовал сроку эксплуатации. Когда и что сломается в конкретном экземпляре (неважно, новый он или старый), по большому счету — лотерея и вопрос везения. Но с другой стороны, все-таки существует ряд закономерных условий, от которых в значительной степени зависит здоровье и продолжительность жизни вашей «ласточки».

Выбор по средствам

Для начала, еще при выборе автомобиля, необходимо руководствоваться не только личной симпатией к определенному экземпляру, но и учитывать стоимость его эксплуатации, которую следует тщательно просчитать. Розничная цена автомобиля — лишь часть ваших вложений, и в любом случае нужно адекватно оценивать дополнительные затраты.

Например, покупая премиальную марку будьте готовы тратить кругленькие суммы за ее техническое обслуживание, поскольку такие машины, как правило, требуют дорогостоящего содержания.

Кроме того, при выборе автомобиля нужно четко понимать необходимость приобретения дополнительного оборудования, за которое придется переплачивать.