Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

Стартует летний сезон, и многочисленная армия отдыхающих шквальным потоком двинется по всем загородным направлениям к своим земельным вотчинам, а потом и на моря. Да, вслед за дачниками нахлынет волна автомобильных туристов. Возможно, многие «подснежники» после зимней спячки уже забыли, какой скоростной режим на загородном шоссе меньше всего бьет по карману.
Цены на горючее продолжают расти, и большинство отечественных водителей не упускают возможности сэкономить свои кровные во время путешествия на автомобиле. Расход бензина зависит от ряда самых разных показателей — мощности автомобиля, его массы, рельефа местности и прочих факторов, и далеко не последнее место в этом списке занимает скорость.
На экономичный режим движения влияет коэффициент аэродинамического сопротивления, мощность мотора, а также тип и количество передач коробки, поэтому у каждой машины этот показатель различный. В любом случае, расход повышается с увеличением числа оборотов коленчатого вала двигателя, и чем транспортное средство тяжелее, мощнее и динамичнее, тем больше горючего ему требуется.
Интенсивный разгон в стиле «педаль в пол», частые манипуляции с акселератором, перегазовки, «рваное» движение в режиме «газ-тормоз» — все это требует лишних литров. Наоборот — ровная и размеренная езда с постоянной скоростью позволит сэкономить горючее. Именно поэтому при движении в пробке расход повышается, а при свободном «полете» на загородной трассе аппетит авто наоборот понижается.
Если речь идет о бензиновом моторе, то желательно, чтобы число оборотов в минуту ограничивалось диапазоном в 2000 — 2500. Удерживая стрелку тахометра в этих пределах, расход топлива будет минимальным. Для турбодизельного силового агрегата оптимальный диапазон несколько ниже — от 1500 до 2000 оборотов в минуту.
Таким образом, при указанных оборотах коленвала — от 1500 до 2500 оборотов — на высшей передаче средняя скорость у разных автомобилей будет варьироваться от 75 до 90 км в час. Это и есть самый экономичный режим движения при движении по трассе.